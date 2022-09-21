潛水妹「沉船探險」慘死！才剛浮出海面呼救　男友面前離奇溺斃

▲英國一名女子參加「探索沉船」的潛水活動，卻離奇溺斃。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

阿爾巴尼亞濱海城市薩蘭達（Saranda）發生悲劇事件，英國女遊客蕾貝卡（Rebecca Gannon）19日出海參加「探索沉船」的潛水活動，但才下水幾分鐘，卻突然冒出水面呼救，儘管教練立刻下海救人，卻仍離奇溺斃，而男友就在30公尺外的小艇上目睹一切。

潛水公司「錨之潛水」（Spiranca Diving）帶著學員出海，探索一艘二戰時期沉沒的義大利貨船。根據目擊者說法，蕾貝卡呼救後，被告知要按下緊急按鈕、打開救生衣，卻沒能及時做到。45歲潛水教練賽米爾（Saimir Kushova）把女子拉出水面，並且實施心肺復甦術（CPR），依然回天乏術。

潛水公司員工透露，大家對於這場意外深感震驚，雖然出發之前，調節器曾出現問題，但更換後已經正常運作。而且蕾貝卡是合格開放水域潛水員，擁有潛水教練專業協會（PADI）證書，本次潛水深度也僅7、8公尺，難度不高。

潛水公司合夥人葛塔（Gerta Brozi）當時也在船上，他認為蕾貝卡或許有健康問題，「這是一次非常創傷的經驗，男友和船上的每個人都非常傷心。我們不知道發生了什麼事。」

根據當地媒體《電訊報》（Gazeta Telegraf）報導，當局初步調查後研判，潛水船上缺乏必要安全措施，潛水公司也非法聘請不合格的潛水教練，間接導致女子的死亡，因此逮捕了負責人兼潛水教練賽米爾。英國外交部也已與家屬取得聯繫，提供必要協助。

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