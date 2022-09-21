高虹安論文之戰反擊力道「近乎典範」　他：漏掉一重點才被罵

▲民進黨新竹市長參選人高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安被爆料論文涉及抄襲，她大動作召開記者會駁斥，會中犀利言論發酵，有聲音批評她歧視他人學歷。國民黨前立委蔡正元認為，高虹安是想調侃前新竹市長林智堅的論文門，但因說錯話被修理，若加上幾個字，把話說清楚一點，就不會有如今的失言爭議。

高虹安遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文，與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處。高虹安公布校方信函，強調這是惡意指控，並在記者會上稱「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業。我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大碩士灌水。我們從頭到尾就是認認真真對待每一件事情，我覺得選舉也不要選到沒有人性。」

高虹安此言一出，隨即遭到放大檢視，21日一早坦承言論對中華大學師生造成不舒服感受、用詞不精準，向大家說聲抱歉，但強調整段記者會綠營只節錄出「北一女台大不說，我們師大也是榜首進去，不是像中華大學夜間部」，刻意把後面的「還要去做台大的這個碩士的灌水，我們從頭到尾就是認認真真的對待每一件事情」忽略掉，斷章取義、帶風向、轉移焦點的做法令人遺憾。

蔡正元說，高虹安此次反擊的準備和力道可以說近乎典範，非常漂亮，但要調侃林智堅卻修理到了中華大學夜間部，這是失言。

蔡正元指出，高虹安應該把原話加進「不像某人」這幾個字，「不像某人靠抄襲論文騙碩士學位」、「不像某人是中華大學夜間部」，因為畢竟中華大學是新竹在地的大學，有很多校友和其家族是新竹市選民，強龍不壓地頭蛇，高虹安原本的說法會傷己傷人，萬一對手回嘴說，高虹安是辛辛那提大學博士又不是麻省理工學院博士，有什麼好跩的？就被反打一把了。