大學瘋傳「女大生宿舍偷拍洗澡」釀多人輕生　千人抗議校園急關閉

▲大批學生衝進校園內抗議，要求校方針對偷拍者採取行動。（圖／達志影像，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度旁遮普省昌迪加爾大學外傳發生偷拍事件，依據傳聞，一名女學生在宿舍偷拍60名女同學洗澡後，還把影片外流造成多人試圖輕生，引爆大規模校園抗議，讓該校確定關閉至24日。然而整起事件假消息瘋傳，警方表示，其實這名女子當時是把自己本人的影片給男友，沒有拍攝其他人，也沒有人因此輕生，不過女子及另外兩名男子已被逮捕，3人手機送相關單位檢查。

綜合BBC、NDTV報導，依據流傳於學生之間的說法，昌迪加爾大學（Chandigarh University）宿舍發生偷拍事件，一名女學生在宿舍偷拍其他女生洗澡，還把影片傳給男友，且部分影片已被散播至網路及成人網站，甚至有住在宿舍的女同學試圖輕生，還有人分享一名女子被抬上救護車的畫面。

事件爆發後，上千名學生衝入校園發動大規模抗議，要求對該名拍攝影片的女子採取行動。整起事件也在18日登上各大新聞媒體。

儘管校方透過聲明表示，並未發現任何針對學生的影片，只有發現一段這名女子本人的影片，是她本人傳給男友；警方也強調，並沒有發現其他女學生受害的影片，無人因為這起案件輕生，相關謠言引發學生恐慌及抗議，但已知校園中一名女子因焦慮症發作昏倒。

然而該校學生仍認為，這是校方與警方試圖掩蓋真相的說詞，推特還出現請勿轉發相關畫面的語句。不過多名學生也坦承沒有看過相關影片，且不認識被拍攝私密片的人。

旁遮普省高階員警、負責調查此案的特別小組負責人巴蒂（Rupinder Bhatti）指出，這名女子已經否認拍攝其他人，只在這名女子的手機上找到她自己本人的影片，目前她、她男友以及另名男子（外傳是前男友）總計3人被逮捕，「調查正在進行中，被告手機已被送去進行相關檢查」。目前該校已確定關閉至24日，警方也開始檢查宿舍內是否有暗藏攝影機。

該校一名女學生坦言，其實該名女子是否真的做出偷拍行為，還有許多未解之謎，謠言與未經證實的傳聞讓人無法做出正確判斷。但有學生認為，校方處理事情的方式令人不安，「學校沒有試著給出確保學生安全的承諾，而是忙著否認一切、企圖挽回形象」。

也有人質疑，針對被告的罪名包括未經同意蓄意拍攝、發布、散播任何人的私密影像，「若被告沒有製作或分享他人的影片，那麼警方為何要對她提起這些控訴？」巴蒂則回應，警方將依據調查發現的狀況來修改指控。

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