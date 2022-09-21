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女王才剛下葬！俄驚言「國葬是核武攻英最佳時機」　500政要全遭殃

記者葉睿涵／綜合報導

烏俄戰爭開打至今已過7個月，俄軍近來卻頻頻傳出挫敗消息。俄羅斯國營電視台主持人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva）在當地19日驚言，俄羅斯總統普丁應該在英女王國葬期間對英發動核武攻擊，因為葬禮當時有約500名各國政要在場，而此舉將能報復西方國家在戰爭中支持烏克蘭反擊俄軍。

綜合外媒報導，在19日的《60分鐘》談話節目中，俄羅斯前陸軍指揮官古魯廖夫（Andrey Gurulyov）透露，美國總統拜登曾懇請普丁不要動用核武器，甚至嘲笑拜登，「你聽到他在胡說八道什麼嗎？我們怎麼可能用核武攻擊烏克蘭？我們還要住在那裡耶！我們有的是很多可以攻擊的目標。」

▲▼斯卡比耶娃揚言，俄羅斯應在女王國葬期間對英發動核武攻擊，因為當時葬禮有約500名各國政要在場。（圖／翻攝自推特）

▲斯卡比耶娃揚言，俄羅斯應在女王國葬期間對英發動核武攻擊，因為當時有約500名各國政要在場。（圖／翻攝自推特）

他首先列舉美國在德國蘭斯坦（Ramstein）的空軍基地，接著又指出，「英國是罪惡的根源，所以我們不一定要轟炸烏克蘭或德國。只要俄羅斯進行少量攻擊，英國立刻就會血流成河，而北約也會立刻退讓。」

這時，主持人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva）插話道，「我們今天（指女王國葬）就該這麼做了，今天全球有不少國家領袖和重要人物都來參加葬禮了。」卡比耶娃是俄羅斯國營電台Russia-1的主持人，該台過去多次主張俄羅斯應對西方國家進行報復，因為這些國家在戰爭中為烏克蘭提供了支持。

報導稱，斯卡比耶娃吐露驚人言論的幾個小時前，英國才剛剛為已在位70年的女王伊莉莎白二世舉行國葬儀式，當時全球共有約500名國家元首、王室成員和外國政要出席致哀。

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