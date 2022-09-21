普丁神祕消失！無預警缺席「全國演說」引恐慌　俄媒下架消息

▲ 普丁2月底宣布對烏克蘭展開特別軍事行動，至今已近7個月。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏開戰近7個月，烏克蘭收復大量失土，據信令俄羅斯感到恐慌。西方國家及專家認為，俄國目前處境岌岌可危，在烏東及烏南舉行公投更顯示莫斯科已經走投無路，這時竟又傳出總統普丁神祕失蹤，20日無預警缺席原定的重大演說，在國內外引發混亂，俄媒只好下架相關消息。

普丁原定20日晚間發表全國演說，外界普遍認為他會宣布戰爭升級，表達對公投的支持，並發表一項支持俄軍的計畫。這是他自2月底授權「特別軍事行動」以來首次全國演說，因此具有重要意義，各大外媒也密切關注，未料他遲遲沒有現身，令俄國媒體也陷入混亂，幾小時後便刪除與演說相關的報導內容。

有人認為演說只是延後，可能在21日舉行，但仍有人質疑克里姆林宮為何取消預期的重大聲明。退役英國高級軍官施雷夫（Richard Shirreff）則認為，普丁神祕消失代表克宮內部「存在一定程度的混亂」。

烏克蘭近日奪回東部大片土地，總統澤倫斯基表示，「占領者顯然處於恐慌之中」。若加上克里米亞，俄國目前控制烏國約20%領土，本周稍早決定推動公投，讓盧甘斯克、頓內茨克、赫爾松及札波羅熱加入俄羅斯，可能在幾天內舉行。

這被視為戰爭重大升級，代表俄國在吞併鄰國上邁出重要一步。若公投如期舉行且獲通過，將成為俄國加大侵烏力道的藉口，因為烏軍在這些地區的任何戰鬥行為都將被視為攻擊俄國。但專家指出，這證明打贏戰爭的可能性越來越令俄國緊張。

美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）指責俄方推動「虛假公投」，認為俄軍在烏克蘭走投無路，普丁因此展開這項瘋狂計畫。烏國也稱俄國是因害怕失敗才推動公投，總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）更向CNN表示，這只是俄國對普丁影響力下降的反射動作。

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