他聽女鄰居聲音會「性奮高潮」　半夜堵門口偷錄音！警：無法可罰

▲南韓首爾一名變態男子多次拿手機對準隔壁女鄰居家門口錄音。（圖／翻攝自YouTube@YTN）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾地鐵新堂站最近爆出女站務員巡邏女廁時，慘遭跟蹤騷擾的前男同事埋伏殺害的事件，跟蹤騷擾犯罪終於獲得南韓社會關注。不過，首爾某處公寓卻傳出一名40多歲男子半夜在隔壁女住戶的家門前，拿手機錄音騷擾的怪事，他表示女鄰居的聲音讓他感到「性奮」；儘管女方多次申訴，然而卻無法可罰。

根據韓媒《YTN》、《KBS》報導，首爾市城東區高德洞從今年8月至9月初傳出騷擾事件，40多歲男性A某經常趁半夜凌晨1時戴上安全帽，跑到隔壁女住戶的家門前，拿起手機靠在大門上錄音，如此行為一天之內出現5、6次，總計高達數十次，類似的騷擾行為讓女鄰居不堪其擾。

獨自一人居住在隔壁的女住戶B某感到無奈，「其實早在今年初我就曾合理懷疑，因為每次只要晚上下班回到家，每當我想要出門時，就會在大門前看到住在隔壁的大叔。雖然我曾對他提出抗議；不過他卻表示，只要一想到我、一想到我們家，他就感覺到很『性奮』。」

對此，A某曾向B某提出要求，希望B某不要針對此事提告。

B某雖然事後仍向警方提起告訴，不過警方卻也感到無可奈何。警方向B某表示，除非是真的慘遭對方性侵害、性騷擾，否則目前並無法規可以保障B某，讓警方保護B某、甚至是將B某與變態男A某分隔開離。

警方將智慧追蹤手錶給了B某，同時向A某下達警告措施。

報導指出，就算是南韓目前最新的根艘法相關規定，也無法理根據可以將A某強制分離。專家認為，當局應該修改制度或建立法理根據，使跟蹤犯罪的受害者能獲得保障。

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