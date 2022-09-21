　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯大總辯論　瓜地馬拉、巴拉圭、馬紹爾群島3友邦敦促接納台灣

▲▼ 第77屆聯合國大會 。（圖／路透）

▲第77屆聯合國大會召開，世界各國領導人齊聚紐約。（圖／路透）

中央社記者尹俊傑紐約20日專電

第77屆聯合國大會總辯論今天展開，3友邦敦促聯合國體系接納台灣。瓜地馬拉總統賈麥岱呼籲承認台灣是個國家，馬紹爾總統柯布亞譴責中國在台海的軍事行動危害區域和平。

歷經前兩年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，第77屆聯大總辯論全面恢復實體會議。首日共4位友邦元首發言，依序為巴拉圭、宏都拉斯、馬紹爾群島、瓜地馬拉。宏都拉斯是唯一未替台灣仗義執言的友邦。

在俄烏戰爭未平、全球通貨膨脹為患的背景下，巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）說，當前國際局勢艱困，需要各方共同解決問題，不排除任何人。巴拉圭再次強調支持中華民國（台灣）成為聯合國體系不可或缺一部分的訴求，深信台灣參與多邊體系能帶來寶貴貢獻。

此外，阿布鐸向近期受強震影響的台灣人民表達慰問。

▲巴拉圭總統阿布鐸發言，5分22秒起提到台灣。

馬紹爾群島總統柯布亞（David Kabua）發言末尾以2分半篇幅替台灣抱不平。他說，聯合國必須真正具有普遍性、包容性，防止將任何國家或人民拒於門外。

柯布亞說：「我們呼籲聯合國更適當歡迎台灣及其人民加入這個國際大家庭。聯合國堅持關上大門、從而排拒台灣人民還要多久？台灣是充滿活力且負責任的民主政體，也是對這個國際大家庭貢獻良多的成員。少了台灣及其人民，聯合國的團結圈將一直是不完整的。」

▲馬紹爾群島總統柯布亞發言，18分15秒起提到台灣。

他批評，聯合國秘書處回應台灣有意義參與國際組織與聯合國體系的機會時，太常依賴對聯大第2758號決議「出於政治動機的解釋」。

聯大第2758號決議為1971年10月25日第26屆聯大表決通過關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華民國政府代表於此案表決前主動宣布退出聯合國，北京當局自此取得聯合國席位與中國代表權，且屢屢以這份決議聲稱國際社會認同一中原則。

柯布亞說，台灣若能有意義參與聯合國體系，將更能和其他國家集體實現改變。他敦促聯合國體系恢復以廣泛接受的護照作為一般民眾進入聯合國依據的原始政策，並實現擴大參與的目標，包括開放公民社會進入的登記程序。

他說，聯合國永續發展目標（SDGs）不能遺漏任何人，「特別是我們在實現這些目標方面的重要夥伴之一」。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，中國連日在台灣周邊舉行實彈軍事演習，台海緊張局勢升溫。柯布亞發言時譴責中方在台海的軍事行動可能破壞印太地區及全球各地和平與安全。

瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei Falla）敦促聯合國推動改革、確保台灣有權加入，並承認台灣是個國家，因為台灣這項權利「遭聯合國安全理事會其中一個常任理事國否決」。

▲瓜地馬拉總統賈麥岱發言，16分33秒起提到台灣。

1月就任的宏都拉斯總統卡斯楚（Iris Xiomara Castro Sarmiento，另譯：卡蕬楚）首度在聯大總辯論發言，隻字未提台灣。宏國連7年未在聯大總辯論聲援台灣，但近年都有致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），支持台灣參與聯合國體系。

根據議程，友邦史瓦帝尼、帛琉排定明天在聯大總辯論發言。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►高雄義大皇家酒店「1泊1食住宿券」超激殺2.9折！

ET快訊
高虹安道歉再嗆綠營：講不贏論文就改吵態度，真的很難看
「塔拉斯」颱風最快明生成　預估路徑曝
許仁杰不倫遭控言語暴力！拿生命威脅　妻「活在恐懼中」
戰學歷挨罵！　高虹安「諷中華大學夜間部」完整原話曝光
馬國女大生命案　凶嫌送「量刑教化鑑定」還要花10萬
高虹安戰學歷！石明謹「抖傲人背景」一票人驚呆：黃金陣容
蔣孝嚴緋聞女主角是誰？周玉蔻曝「3關鍵」　網驚：核彈級新聞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

12歲男童「沒寫功課」被淋汽油放火燒死　爸崩潰：只是想嚇嚇他

美28歲拳擊手慘死！　和家人吵架時被「一槍爆頭」

普丁辦入俄公投！擬併吞烏15%土地「面積等同匈牙利」　美嚴重警告

女王國葬座位怎麼排？拜登坐14排被川普嗆「地段差」　英媒揭原因

聯大總辯論　瓜地馬拉、巴拉圭、馬紹爾群島3友邦敦促接納台灣

日男在首相辦公室旁「自焚」反對安倍國葬　全身著火送醫

14歲少女上了朋友的當！　慘遭青少年5人輪暴

日男帶自製火藥預謀炸美國大使館　遭警逮捕

祖克柏今年身家崩跌逾2.2兆元！　進攻元宇宙真實世界代價超大

美新增國安威脅黑名單　3家中國電信公司列入

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

12歲男童「沒寫功課」被淋汽油放火燒死　爸崩潰：只是想嚇嚇他

美28歲拳擊手慘死！　和家人吵架時被「一槍爆頭」

普丁辦入俄公投！擬併吞烏15%土地「面積等同匈牙利」　美嚴重警告

女王國葬座位怎麼排？拜登坐14排被川普嗆「地段差」　英媒揭原因

聯大總辯論　瓜地馬拉、巴拉圭、馬紹爾群島3友邦敦促接納台灣

日男在首相辦公室旁「自焚」反對安倍國葬　全身著火送醫

14歲少女上了朋友的當！　慘遭青少年5人輪暴

日男帶自製火藥預謀炸美國大使館　遭警逮捕

祖克柏今年身家崩跌逾2.2兆元！　進攻元宇宙真實世界代價超大

美新增國安威脅黑名單　3家中國電信公司列入

可以邊喝咖啡邊賞飛機　桃園賞機秘境「航棧綠洲」9／24開幕

住礁溪老爺唯一26坪榻榻米套房　免費享早晚餐、宵夜　還送半日遊

老婆怒：為什麼都不學會！　洪都拉斯「神回覆」秒安撫

道歉挨批沒誠意　高虹安再回應：別像小學生！講不贏論文就改吵態度

快訊／陳時中首提教育政策牛肉　高中共聘教師、補助學生社團

當市長要拆64座蔣介石銅像？　陳時中：不會強硬的來做

12歲男童「沒寫功課」被淋汽油放火燒死　爸崩潰：只是想嚇嚇他

高虹安戰學歷惹議！他批：就像有人炫耀智商157「是有多自卑？」

舉發學甲爐碴案遭民進黨中執委求償1元　立委與吹哨里長免賠

台大校友嗆「高虹安1行為」就是洗學歷：令人不屑！揭1類人最愛炫

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

國際熱門新聞

哈利梅根見夏綠蒂藏不住笑　網友卻狂罵

老師挺極巨化上圍上課　家長投訴

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

結婚6年老公拒行房！她偷裝監視器驚見崩潰真相

夏綠蒂公主「提醒哥哥鞠躬」　國葬結束掩面淚崩

台灣之光月子中心日本也有　PTT氣炸：被台女帶壞

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

女王國葬直播錄到「超清晰鬼聲」

Fed恐再度大幅升息　美股收低313點

他不信女王已死！　雙手摸靈柩想親自確認被撲倒送辦

14歲女上了朋友的當！　遭青少年5人輪暴

美國第七艦隊：美加軍艦聯袂例行性通過台灣海峽

狠父燒死12歲兒！　「汽油、番仔火」逼寫功課釀慘劇

艾爾段「感覺」普丁願停戰　宣布俄烏同意換俘200人

更多熱門

相關新聞

尹錫悅啟程飛英　日韓會談說法遭日本狠打臉

尹錫悅啟程飛英　日韓會談說法遭日本狠打臉

南韓總統尹錫悅與妻子金建希今（18）日上午從首爾機場搭乘專機「空軍一號」，正式啟程7天5夜的英國、美國、加拿大巡訪之旅。尹錫悅原預計將在紐約與日本首相岸田文雄進行會談，不過此一說法卻遭日本政府狠打臉，表示日本從未與南韓達成協議。

瓜地馬拉演唱會爆踩踏事件　至少9死20傷

瓜地馬拉演唱會爆踩踏事件　至少9死20傷

南韓外交舞台熱鬧到月底！尹錫悅會多國元首

南韓外交舞台熱鬧到月底！尹錫悅會多國元首

中共月初軍事威脅台灣　蔡英文：感謝瓜地馬拉第一時間挺台

中共月初軍事威脅台灣　蔡英文：感謝瓜地馬拉第一時間挺台

瓜地馬拉外長今凌晨抵台　「不會放棄對台灣的承諾」

瓜地馬拉外長今凌晨抵台　「不會放棄對台灣的承諾」

關鍵字：

聯合國大會友邦瓜地馬拉巴拉圭馬紹爾群島

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

想到房子若震倒　他秒嘆：不如當無殼蝸牛

蝦皮中國開員工大會宣布裁員 結束就有員工領「N+2」賠償離開

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面