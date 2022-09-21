普丁辦入俄公投！擬併吞烏15%土地「面積等同匈牙利」　美嚴重警告

▲俄羅斯宣布將在盧甘斯克、頓內茨克等4個地區舉辦入俄公投，引發烏克蘭與國際反彈。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏俄戰事開打至今已過7個月，俄羅斯最近決定推動公投，讓目前被俄羅斯佔領的盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）加入俄羅斯，引發烏克蘭強烈反彈。美國也譴責俄羅斯的相關行為，警告俄國若執意舉行公投，將迎來嚴重後果。

據路透社報導，俄方任命的佔領區官員在當地20日宣布，親俄的盧甘斯克、頓內茨克，以及俄軍控制的赫爾松和扎波羅熱地區，將在9月23日至27日舉行入俄公投。這些地區佔據了烏克蘭國土約15%的面積總和，因此若相關地區被併入俄羅斯，意味著烏克蘭將失去相當於匈牙利全國面積的領土。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）20日直言，「俄羅斯可以做任何他們想做的事，但什麼也不會改變。無論俄羅斯做什麼，烏克蘭都有權利，並將持續收復領土。」烏克蘭總統府發言人也表示，舉行公投只會破壞烏俄和談，利用公投威脅烏克蘭是「天真的勒索」，也顯示俄方已感到驚恐。

俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）則指出，侵犯俄羅斯領土是一種罪，而俄羅斯將動用一切力量自我防衛，「親俄地區有必要舉行公投，這樣才能保障當地人的利益，同時印證俄軍為保護這些地區發動軍事行動的行為是正當的」。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）強調，美國和歐盟絕不會承認相關公投的結果，如果這些地區強行舉辦入俄公投的話，美國與歐盟不排除對俄採取進一步措施。美國國務院一位高級官員也指出，俄羅斯再度吞併烏克蘭地區將招來嚴重後果，「我們有很多工具」。