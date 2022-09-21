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無比噁心！變態韓男埋伏地鐵女廁虐殺站務員　警方公開猥褻長相

▲▼在首爾地鐵新堂站女廁埋伏殺害女站務員的兇嫌全周煥，21日上午移送檢方。（圖／CFP）

▲在首爾地鐵新堂站女廁埋伏殺害女站務員的兇嫌全周煥，21日上午移送檢方。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾地鐵新堂站一名年僅28歲女站務員，14日晚間巡邏女廁時慘遭前同事跟蹤持刀砍殺身亡。19日，南韓警方正式對外公佈兇嫌身份，為31歲男性全周煥（전주환，音譯）。他曾多次騷擾死者遭到提告，對此懷恨在心的他以會計經歷打探死者的住處、工作地，將死者殘忍殺害。今（21）日，全周煥向死者致歉。

根據《韓聯社》，全周煥被警方以犯下特定犯罪加重處罰法報復殺人的嫌疑移送至首爾中央地方檢察廳，21日上午7時30分他站在首爾南大門警察署時並未太上口罩，因此面露凶光、表情猥瑣的臉部特徵在現場媒體鏡頭顯露無遺，針對現場記者提問是否曾非法偷拍、騷擾被害人時，他首先開口道歉，並坦承「我真的做了一件非常瘋狂的大事」。

▲▼在首爾地鐵新堂站女廁埋伏殺害女站務員的兇嫌全周煥，21日上午移送檢方。（圖／CFP）

▲兇嫌全周煥面露兇光。（圖／CFP）

據悉，全周煥與死者兩人雖同樣於2018年任職於首爾交通公社，不過兩人工作地點並不相同。2019年11月至2021年10月，全周煥透過手機簡訊、通訊軟體向被害人傳送騷擾訊息「我想跟妳見面」，騷擾多達350次以上，甚至還透過非法偷拍要脅對方見面，最後他被對方告上法庭，2021年10月被逮後慘遭公司勒令停職。

今年9月14日（事發當日），全周煥先是於晚間6時進入地鐵6號線龜山站，透過公司內部網路調查被害人的工作地點，之後購買單程車票前往新堂站，頭戴衛生帽、埋伏女廁長達70分鐘，最後於晚間8時56分拿起準備好的兇器砍殺對方。

▲▼在首爾地鐵新堂站女廁埋伏殺害女站務員的兇嫌全周煥，21日上午移送檢方。（圖／CFP）

▲全周煥曾變態騷擾被害人達300次以上，其露出猥褻表情、吐舌，令人感到無比噁心。（圖／CFP）

首爾中部警察署表示，全周煥先前因多次騷擾被害人，被檢方求處9年重刑，對此懷恨在心的他便從8月18日決心殺害對方。警方表示，全周煥於8月18日、9月3日、9月14日（2次）等總共4次潛入首爾交通公社內部網路閱覽被害人的住處與工作地，不過資料上的住處地址是被害人搬家前的舊家。

全周煥曾於9月5日、9日、13日、14日（2次），總共5次在被害人舊家前徘徊，眼看無法見到被害人，遂於14日當天潛入公司內部網路打探對方工作地、工作時間，接著前往新堂站女廁伺機埋伏。

▲▼首爾地鐵女站務員在新堂站女廁慘遭全男殺害。（圖／達志影像／newscom）

▲首爾地鐵女站務員在新堂站女廁慘遭全男殺害。（圖／達志影像／newscom）

警方表示，該案很明顯是一起預謀犯案，因為全周煥曾多次打探對方住處與工作地點、犯案前戴上準備好的衛生帽與手套、從住處帶來作案兇器、在手機裡安裝偽造GPS地點的應用程式，「他向警方坦承，當他被起訴時，以為自己的人生已經完蛋了，因此才會購買凶器。至於戴衛生帽，可能是為了防止作案時掉頭髮，成為留在現場的犯案證據。」

另外，根據韓媒《中央日報》，其實全周煥曾經於2016年在會計師考試合格，只不過之後無法順利完成長達1年的實習，因此無法領到正式證照；不過，全周煥還是能以相關經歷，成功潛入公司內部網路會計系統，打探被害人的住處、工作地等資料。

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