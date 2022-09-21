尹錫悅首次發表聯合國大會演說　承諾南韓將與聯合國「共盡責任」

▲南韓總統尹錫悅發表就任以來首次的聯合國大會演說。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅結束英女王國葬行程後，緊接著趕場前往美國紐約參加今年度的第77屆聯合國大會，他在總辯論發表11分鐘的演說，內容提到共享自由價值的國家應遵守聯合國與國際規範，同時強調戰後獲聯合國援助的南韓，此時應在國際貢獻上扮演重要角色。之後，尹錫悅與聯合國秘書長古特瑞斯面談30分鐘。

根據《韓聯社》，尹錫悅是大韓民國政府成立以來首位出生於戰後的總統，他於當地時間20日在美國紐約發表就任以來的首次聯合國大會演說，其演說時間為11分鐘，比原先分配給每位國家領導人15分鐘的演說時間還要短4分鐘，作為此次演說內容的核心，尹錫悅提到「自由」21次、提到「聯合國」20次、提到「國際社會」13次。

早在今年5月總統就職演說、以及8月光復節演說時，尹錫悅就曾多次強調「自由的價值」，此次在聯合國大會演說時，更將自由、團結與合作作為演說內容的核心關鍵。

尹錫悅認為，如今國際社會不僅遭遇傳統上的國防安全危機，其中更包括了傳染病擴散（大流行）、氣候變遷、能源危機、數位落差等，「我們（人類）的現代史，如今正展示著透過結合各方力量，達到守護自由與進步聞名的過程。今日的國際社會，其世界公民的自由與和平正因為透過力量改變現狀、以核武為首的大規模殺傷性武器（WMD）、人權蹂躪等而正受到威脅。」

尹錫悅提出解方，認為自由民主國家間進行合作，才能解除危機，「唯有互相團結合作、強力支持聯合國與國際社會過去以來所建構的普世價值和國際秩序，才能克服自由與和平正遭受威脅的危機。」

報導分析，尹錫悅所提到的「透過力量改變現狀」，很有可能是暗指中國，因為此段話是美國批評中國時最常使用的話語；至於「人權蹂躪」，則很有可能指的是新疆人權議題。

不過，尹錫悅並未在演說時特別針對北韓（朝鮮）與核武議題發言。南韓總統辦公室高層人士透露，這是因為尹錫悅政府的對北韓戰略與政策，早在8月提到「大膽的構想」時便已完整說明，目前並無任何需要增添的部份。

尹錫悅承諾，未來南韓政府將會捐出3億美元給「獲取COVID-19工具加速計畫」（ACT-A）。

最後他特別強調「對國際社會的貢獻」，表示聯合國成立以後的首要任務便是承認大韓民國政府為韓半島（朝鮮半島）唯一合法政權，同時派遣部隊守護大韓民國的自由，因此他承諾未來南韓將會與聯合國一起擔起責任，守護全球公民的自由和平與繁榮。

▲尹錫悅與聯合國秘書長古特瑞斯面談30分鐘。（圖／達志影像／newscom）

另外，尹錫悅之後還與聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）進行30分鐘的面談。針對北韓核武與彈道飛彈危機，古特瑞斯向尹錫悅掛保證，「尹總統和大韓民國可以放心相信聯合國」，表示聯合國安理會將會針對威脅自由和平的挑釁行為表現出明確態度。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》