擁最肥大陰道！清秀女整出10公斤「巨彈奶」　變殘廢痛不欲生

▲清秀女整形上癮。（翻自IG）

圖文／鏡週刊

在墨西哥出生、到美加發展的30歲網紅瑪達肋納（Mary Magdalene），號稱擁有10公斤的「巨彈奶」，還擁有最肥大陰道、最大豐臀，不過她最近承認，過度整形的結果讓她痛不欲生，現在她必須倚賴電動輪椅來行動，恐怕以後再也無法正常站立。

據英國《每日郵報》報導，瑪達肋納過去長相清秀，但她後來多次整形，從頭到腳都動刀，最誇張的就是整出重達10公斤的「巨彈奶」，還號稱整出全世界最肥大的陰道，還有最俏臀。不過瑪達肋納也為此付出代價，包括已經耗費超過10萬美元（約新台幣314萬元），還曾經在非法手術中差一點喪命。她自己也坦承，因為過度豐唇，現在她的嘴巴已經合不起來。

▲瑪達肋納承認現在她必須仰賴電動輪椅。（翻自IG）

▲瑪達肋納不後悔自己過度整形。（翻自IG）

雖然瑪達肋納多次整形，也多次遭遇風險，但始終沒有讓她放棄整形之路，甚至還引以為傲。不過現在，瑪達肋納又出現新的狀況，她承認現在的她已經無法美美走路，甚至每走一步就會痛不欲生，因為過重的假奶，還有下體的手術，現在讓她的下半身呈現難受的狀態，甚至腿部持續腫脹，她稱「以後可能我沒有腳踝了」。最近她在IG發文，表示她的確需要購入電動輪椅，因為現在她的身體狀況，沒有辦法讓她長距離行走，甚至有可能下半輩子都要仰賴電動輪椅。

對於把自己整得「不成人形」，瑪達肋納先前就曾說過，因為她的外觀改變，吸引越來越多的粉絲，甚至還有男粉絲希望與老婆離婚，寧願跟她在一起。因此瑪達肋納自豪地說，她完全不後悔走上過度整形這條路。