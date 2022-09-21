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不信女王已死！　英男衝前摸靈柩想「親自確認」被撲倒送辦

記者張靖榕／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世國葬於當地時間19日舉辦結束，此前靈柩在西敏廳開放瞻仰時，發生一名28歲男子因不信女王已死，衝上前抓住靈柩上皇家旗的插曲，只因他想親自確認女王是不是真的死了。警方見狀立刻撲上前壓制，他被控2項擾亂公共秩序。

▲▼28歲男子穆罕默德坎（Muhammad Khan）不信女王已死，衝上紅毯抓女王靈柩上的皇家旗。（圖／翻攝推特）

▲28歲男子穆罕默德坎不信女王已死，衝上紅毯抓女王靈柩上的皇家旗。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，伊莉莎白二世的靈柩在國葬前，於西敏廳停靈4天供民眾瞻仰，來自英國乃至世界各地的人們紛紛前往向女王致敬，不過16日晚間發生一起騷亂。

28歲男子穆罕默德坎（Muhammad Khan）當天晚間進入西敏廳後，脫隊衝向女王的靈柩抓住覆蓋上頭的皇家旗（Royal Standard），警方至少6人衝上前去阻止並帶走穆罕默德坎。

警方表示，當時看到穆罕默德坎走上紅毯接近靈柩，雙手抓住皇家旗。警方立刻蜂擁而上將他壓制在地，膝蓋抵住他的身體，一隻手壓住他的頭。

檢察官20日說穆罕默德坎供稱這麼做的原因，是因為他不相信女王已死，非得親自檢驗才行。法庭獲悉穆罕默德坎有妄想症，以他必須待在倫敦東部一間精神病院作為條件換取交保，下一次出庭為10月18日。

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