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台語真的國際化「法國帥哥」帶爸媽上課　老師一教就秒懂

記者林彥臣／綜合報導 

會說7種語言的法國YouTuber闈鴻，曾經在台灣短暫停留90天的，回到法國之後依舊不斷拍片讓法國朋友認識台灣的文化，在最新的影片中，請到了全法國唯一一位台語老師Lucas，並且跟自己的爸爸媽媽一起上課學台語。

▲▼會7種語言的法國帥哥闈鴻，帶著爸媽一起學台噢。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲會7種語言的法國帥哥闈鴻，帶著爸媽一起學台語。（圖／翻攝自YouTube／闈鴻 WEI HONG ）

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負責教學的Lucas老師畢業於法國「國立東方語言文化學院」也是法國唯一一位，研究如何系統性教學的台語老師。

Lucas老師一開始先介紹台語獨特的聲調，總共有7個聲調，可以像看五線譜的音符一樣，發出台語的7個聲調。

▲▼會7種語言的法國帥哥闈鴻，帶著爸媽一起學台語。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲Lucas老師先從認識台語的7個聲調開始帶著3位學生入門。（圖／翻攝自YouTube／闈鴻 WEI HONG ）

當學會了基礎的台語聲調之後，Lucas老師開始出題，讓3位學生猜台語的單字，第一題是麵包，媽媽回答是le pain，第二題是茶，媽媽又回答是le the，第三題是熱，媽媽回答是chaud，第四題香皂，媽媽又秒答，sanon。

▲▼會7種語言的法國帥哥闈鴻，帶著爸媽一起學台語。（圖／翻攝自YouTube／闈鴻 WEI HONG ）

▲許多台語的詞彙發音跟法文類似，闈鴻的媽媽一下就學會。（圖／翻攝自YouTube／闈鴻 WEI HONG ）

最後一個遊戲則是，從英文翻譯的台語詞彙，第一題是啤酒，這題只有學過日語的闈鴻知道，是beer以日文ビール發音，第二題是咖啡，媽媽又猜對是coffee，第三題是瓦斯，三個人討論出是gas，第四題是番茄，因為跟tomato發音一模一樣，又是媽媽秒答對。

最後闈鴻的爸媽得出了一個結論，學習台語可能需要具備音樂天分，如果有一天他們造訪台灣，可能要帶著一張聲調表，照著念才能說台語。

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