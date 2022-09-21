　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不畏中國施壓　烏克蘭外委會主席：友台小組勢在必行

▲▼烏克蘭外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）領軍，成立15人跨黨派友台小組。（圖／翻攝推特）

▲烏克蘭外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）成立15人跨黨派友台小組，無論國會全會是否宣布小組成立，都不影響小組成立事實。（圖／翻攝推特） 

文／中央社

烏克蘭國會友台小組8月中旬成立，但國會尚未按慣例在全會宣布小組成立以完備程序。主席梅列日科告訴中央社，全會是否宣布都不影響小組成立事實，但也透露中國頻頻施壓。

根據烏克蘭國會組織法，國會議員有權自主組成跨黨派小組，且不需向國會辦公室正式登記，國會辦公室也沒有義務提供這類小組人事、行政、資訊等協助。經小組主席提出要求，國會召開全會時，由議長宣布小組成立。

烏克蘭國會對台關係小組主席是隸屬執政黨「人民公僕」（Servant of the People）的梅列日科（Oleksandr Merezhko），他也是國會外交委員會主席。

他今天告訴中央社，烏克蘭國會電子文書系統已有小組成立的資訊。雖然全會尚未宣布小組成立，但議員成立跨黨派小組的合法權利不容被剝奪，國會方面依法也無權翻轉對台關係小組已成立的事實。

他指出，雖然全會宣布與否不影響小組成立的既定事實，但全會遲未宣布也透露另一個事實：中國對烏克蘭的影響力不容低估，值得各方警覺。

友台小組成立後，烏克蘭國會至今已召開數次全會。

國際法學者出身的梅列日科8月下旬接受中央社採訪時提到，根據1992年烏中建交公報，中國不反對烏克蘭與台灣建立「非官方」關係。由於國會議員不是官方代表，北京沒有理由阻撓烏克蘭國會成立對台小組，烏克蘭國會議員也有權訪問台灣。

他強調，烏克蘭是主權獨立國家，國會議員自然應享有與其他主權獨立國家議員同等的發展對台關係權利 。

不過，梅列日科當時也透露，得知對台小組成立後，中方開始多管齊下、動作頻頻，包括向烏克蘭駐中臨時代辦提出交涉，以及透過政黨領袖等中方認為可發揮影響力的人士，間接施壓梅列日科。

在中俄關係方面，北京在外交上支持莫斯科的「以美國為首的西方集團要為俄烏戰爭負責」等論述；在軍事上持續加強雙方協作；在經貿上則為受西方制裁的俄羅斯提供財源。這些現象讓烏克蘭各界對烏國政府去年還表達期待加速合作進程的「戰略夥伴」中國，有不同以往的看法。

串連約30國、超過200名國會及歐洲議會（European Parliament）議員的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）13日宣布烏克蘭加入聯盟。IPAC以跨國行動倡議及強烈批判中共違反人權、自由等原則著稱。

烏克蘭在IPAC的共同主席是梅列日科及隸屬最大在野黨「歐洲團結」（European Solidarity）的克尼亞日茨基（Mykola Kniazhytskyi）。兩人都主張，自由民主政體要存續，就必須相互支持，烏克蘭在國際社會的行動必須體現對自由、人權等原則的堅持。

克尼亞日茨基今天在烏克蘭自由派媒體Espreso撰文指出，在一個民主政體，自由、民主、法治等原則必須由政府、國會以及獨立的司法體系和媒體共同捍衛，缺一不可，而烏克蘭在這方面還有進步空間。無論在國內外，享有絕對威望的是實際作戰英勇抗敵的烏克蘭軍方。

他表示，對國會遲未宣布跨黨派對台小組成立感到遺憾。他也提到，台北、華府都關注相關事件發展，任何短期考量都無法合理化與專制暴政（中共）「調情獻媚」的舉措。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►高雄義大皇家酒店「1泊1食住宿券」超激殺2.9折！

ET快訊
夏綠蒂公主「提醒哥哥鞠躬」　國葬一結束掩面淚崩
專家示警「直下型地震」若發生：雙北恐倒萬棟房
廖老大飲料店紅毯接駕！員工嘴秋「不信不來」　白沙屯媽直接繞走
桃園運動中心天花板恐怖崩塌　包商瑞助營造發聲明了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新婚夜趁酒醉性侵新娘　她睜眼才驚覺「身上的是伴郎」

俄疑藉公投兼併烏東烏南地區　對西方構成挑戰

台灣偉大發明「月子中心」日本也有了　PTT台男氣炸：被台女帶壞

不畏中國施壓　烏克蘭外委會主席：友台小組勢在必行

土耳其總統「感覺」普丁願停戰　宣布俄烏同意換俘200人

超懂事！夏綠蒂公主「提醒哥哥鞠躬」　國葬一結束側身掩面淚崩

安倍晉三國葬李登輝女兒李安妮「受邀出席」　26日飛往日本

4親俄偽政府同日宣布「公投加入俄羅斯」　意圖併吞烏克蘭15%領土

「偽盧甘斯克共和國」議會批准加入俄羅斯公投　42名代表全票通過

烏克蘭神速反攻中　克里姆林宮支持赫爾松「立即公投」加入俄羅斯

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

新婚夜趁酒醉性侵新娘　她睜眼才驚覺「身上的是伴郎」

俄疑藉公投兼併烏東烏南地區　對西方構成挑戰

台灣偉大發明「月子中心」日本也有了　PTT台男氣炸：被台女帶壞

不畏中國施壓　烏克蘭外委會主席：友台小組勢在必行

土耳其總統「感覺」普丁願停戰　宣布俄烏同意換俘200人

超懂事！夏綠蒂公主「提醒哥哥鞠躬」　國葬一結束側身掩面淚崩

安倍晉三國葬李登輝女兒李安妮「受邀出席」　26日飛往日本

4親俄偽政府同日宣布「公投加入俄羅斯」　意圖併吞烏克蘭15%領土

「偽盧甘斯克共和國」議會批准加入俄羅斯公投　42名代表全票通過

烏克蘭神速反攻中　克里姆林宮支持赫爾松「立即公投」加入俄羅斯

確診數突破6百萬「沒人在意」　台大醫曝：一堆人沒通報

歐盟各國搶運冬季儲煤　BDI單日大漲11.33%、海岬型恢復獲利價

快訊／又一震！台東卑南02：42發生4.3極淺層地震　最大震度4級

新婚夜趁酒醉性侵新娘　她睜眼才驚覺「身上的是伴郎」

家有兩兒子　孩子在意的竟是父母為「他」做多少

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

20寸頭弟接大哥出獄！「金剛撞」嗆警2分鐘　萬人傻眼：來到動物園

俄疑藉公投兼併烏東烏南地區　對西方構成挑戰

台語真的國際化「法國帥哥」帶爸媽上課　老師一教就秒懂

快訊／台東凌晨1：30發生4.0極淺層地震　深度僅13.1公里

怪癖喵弟獨愛姐姐放學後體味　緊黏校服狂吸「少女汗香」1小時

國際熱門新聞

結婚6年老公拒行房！她偷裝監視器驚見崩潰真相

夏綠蒂公主「提醒哥哥鞠躬」　國葬結束掩面淚崩

哈利梅根見夏綠蒂藏不住笑　網友卻狂罵

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

台灣之光月子中心日本也有　PTT氣炸：被台女帶壞

女王國葬直播錄到「超清晰鬼聲」

艾爾段「感覺」普丁願停戰　宣布俄烏同意換俘200人

不畏中國施壓　烏克蘭外委會主席：友台小組勢在必行

安倍晉三國葬李登輝女兒李安妮受邀出席

金正恩女兒首度曝光？鏡頭不斷特寫「神秘蘿莉」

威廉哈利沒和解！友人爆：他們在相互容忍

哈利獲准穿軍裝　「肩上1標誌」卻被拔

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

工地挖出驚悚白骨　失蹤10年女大生慘遭裹屍

更多熱門

相關新聞

艾爾段「感覺」普丁願停戰　宣布俄烏同意換俘200人

艾爾段「感覺」普丁願停戰　宣布俄烏同意換俘200人

土耳其總統艾爾段告訴美國電視台，俄羅斯與烏克蘭同意交換200名戰俘，這將是俄烏戰爭7個月來最大規模換俘行動之一。艾爾段還說，他覺得俄國總統普丁願意結束戰爭。

4偽政府宣布入俄公投　意圖吞烏15%領土

4偽政府宣布入俄公投　意圖吞烏15%領土

「偽盧甘斯克共和國」議會批准入俄公投

「偽盧甘斯克共和國」議會批准入俄公投

克里姆林宮支持赫爾松「立即公投」加入俄羅斯

克里姆林宮支持赫爾松「立即公投」加入俄羅斯

烏軍奪回盧甘斯克村莊　親俄勢力強制徵兵

烏軍奪回盧甘斯克村莊　親俄勢力強制徵兵

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

蝦皮中國開員工大會宣布裁員 結束就有員工領「N+2」賠償離開

想到房子若震倒　他秒嘆：不如當無殼蝸牛

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

林襄影片網瘋傳！經紀人回應

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

廖老大飲料店員工嘴秋　白沙屯媽直接繞走

即／台中工地驚傳火警　黑煙直竄天際

癌父過世家中被斷水斷電　小兄妹半個月沒洗澡

男友射在外面！她突見「月經APP跳7字」急哭

即／台東1：30發生4.0極淺層地震

佩甄崩潰暴哭：結婚13年，只在一起3年

台中警罵所長：垃圾　下場慘了

專家示警「直下型地震」若發生：雙北恐倒萬棟房

更多

最夯影音

更多
玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️
921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面