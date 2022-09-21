老師上課挺「極巨化上圍」被家長投訴　高中力挺：學生都喜歡她

▲高中老師挺「極巨化巨乳」上課，憤怒家長抗議，結局出爐。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

加拿大安大略省一名高中女老師凱拉（Kayla Lemieux）近期在網路引發話題，原因是她挺著一對「極巨化巨乳」上課，引發部分學生及家長反感，甚至有家長向學校高層投訴。對此，校方認為，凱拉的外型與裝扮沒有任何問題，更稱讚凱拉是一位教學認真的優秀老師，受到許多學生喜愛。

根據Toronto Sun報導，凱拉在加拿大安大略省奧克維爾特拉法格高中（Oakville Trafalgar High School）教導工藝課程，她1年多前開始轉變自己的性別，從男性轉變成女性，最近到學校上課時，更開始穿著緊身衣、戴上誇張的假胸部，引發部分學生及家長反感，甚至有家長向學校高層抗議，希望校方督促改進或直接開除。

對此，校方決定力挺凱拉，認為凱拉的外型與裝扮沒有任何問題，並強調學校一直在努力為所有人提供安全且包容的學習與工作環境，不會因為種族、年齡、性別認同、性取向、宗教、文化習俗、社經地位或身材而有所改變。

奧克維爾特拉法格高中在給予家長的聲明中說，「作為一個教育機構，我們認為所有學生、教職員工、家長和所有社區成員在性別認同、性取向上，不應該出現任何歧視，他們都應該被平等對待」。

哈爾頓教育局（HDSB）局長瑪戈（Margo Shuttleworth）則說，經他們派人了解，凱拉是一位教學認真的優秀老師，許多孩子都很喜歡上凱拉的課。