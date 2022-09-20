超懂事！夏綠蒂公主「提醒哥哥鞠躬」　國葬一結束側身掩面淚崩

▲夏綠蒂貼心提醒哥哥喬治「你應該要鞠躬」，隨後國葬結束也被直擊難忍情緒潸然淚下。（圖左／翻攝自YouTube、圖右／路透）



記者隋昊志／綜合報導

已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）日前駕崩，英國王室在19日舉行國葬典禮，威廉王子2名子女，9歲喬治王子（Prince George）和7歲夏綠蒂公主（Princess Charlotte），是西敏宮內最年輕的送葬者，一舉一動也備受關注。其中夏綠蒂公主雖然年紀較小，但在一些小細節反過來提醒哥哥喬治，而在國葬後也被直擊到難忍曾祖母過世，悲痛地哭了出來，也讓不少看到的人為之動容。

綜合外媒報導，在國葬儀式中，夏綠蒂與哥哥喬治併肩等待女王靈柩經過威靈頓拱門時，被媒體捕捉到她用手指向前方，並側頭低聲提醒喬治「你需要鞠躬（You need to bow）」，聽到妹妹的貼心提醒，喬治也隨即低頭致意。而懂事的夏綠蒂不只在這件事展現懂事的一面，當她發現祖母卡蜜拉（Camilla）、媽媽凱特（Kate Middleton）向靈柩行屈膝禮時，也跟著屈膝照做，喬治則是立刻低頭致敬。

▲▼夏綠蒂公主在女王國葬結束後，被直擊難忍情緒潸然淚下。（圖／路透）



當天隨著儀式推進，夏綠蒂對曾祖母的思念的情緒似乎也不斷積累，當國葬儀式結束時，王室成員站在西敏寺外，夏綠蒂再也忍不住情緒，強忍許久的淚水潸然淚下，哭到必須用手摀著臉，而站在身後的凱特則是趕緊輕拍夏綠蒂的背部安慰她，感人的一幕都被清楚捕捉到，夏綠蒂對女王的思念也令不少人為之動容。

其實夏綠蒂對曾祖母的思念，從另外一個小細節也能略窺一二。國葬上夏綠蒂身穿Manuela de juan黑色大衣，並在左胸前別上一個馬蹄形的鑽石胸針，據《時人》雜誌報導，該枚胸針正是女王生前贈與夏綠蒂的禮物，佩戴這枚胸針出席悼念，也正好體現出她對於曾祖母滿滿的思念。

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