柬埔寨掃蕩詐騙集團　7台灣人西港大街呼救

文/中央社

柬埔寨當局近來鎖定西港詐騙園區大掃蕩,各國公民四竄逃亡。僅18日當天,西港就有7名被丟包或趁亂逃出的台灣人向警方求救;此外,柬越邊界每天都有數十名越南人想回到越南。

柬埔寨近來人口販運醜聞纏身,不少自稱被人蛇集團騙到柬埔寨工作的台灣人、越南人等各國公民對外求援。柬國當局為挽救受創的國際形象連日來在施亞努港(Sihanoukville,西港)展開大掃蕩。

據了解,柬埔寨這次特別派出中央治安局人員前往西港,並選在17、18日周末行動,要讓這些在科技園區內從事詐騙、網路投資的不法分子措手不及。然而柬國官員受賄嚴重,一些實力堅強的園區仍事先接獲通報並轉移陣地。

