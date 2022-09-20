「伊波拉」又現蹤烏干達！1男死後才驗出　官員警告疫情恐再起

▲2019年，在剛果民主共和國貝尼（Beni）下葬的伊波拉患者。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

烏干達衛生部20日證實，該國出現至少1起伊波拉出血熱（Ebola hemorrhagic fever）病例，一名男性患者死亡後才被驗出伊波拉病毒。聲明也提及，可能會出現一場新疫情，因為本月稍早，同地區還有另外6人染上「奇怪疾病」後死亡，其中包括3名孩童。

烏干達衛生部表示，這名男性患者住在烏干達中部地區、距首都坎帕拉（Kampala）西邊約150公里的城鎮，生前因為瘧疾及肺炎等疾病就醫，接受治療後仍於19日死亡。當局尚不清楚他是如何感染伊波拉病毒，「我們正在蒐集關於可能感染源的更多資訊。」

▲烏干達衛生部證實，該國出現至少一起伊波拉病例。（圖／達志影像／美聯社）

伊波拉病毒透過接觸患者體液或受汙染物質而傳播，症狀包括發燒、嘔吐、腹瀉、肌肉痠痛，有時甚至會內出血及外部出血。

2018-2020年，剛果民主共和國東部的北基伍省（North Kivu）及伊圖利省（Ituri）爆發伊波拉疫情，導致2000多人死亡，當時鄰國烏干達就有通報些許病例。今年8月，剛果民主共和國再度表示，東部城市貝尼（Beni）出現新的伊波拉病例。

2022是「全球傳染病爆發元年」 7大因素醞釀完美風暴

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》