反對「安倍國葬」！1.3萬日本人走上街頭　不畏颱風示威遊行

▲日本民眾多次上街遊行，反對安倍國葬。（圖／路透）
記者王佩翊／編譯
日本前首相安倍晉三7月遇刺身亡，當局已決定於9月27日在武道館替其舉行國葬儀式，但也引發大批民眾不滿，岸田內閣的支持率更因此大跌。反對國葬的市民團體19日在東京代代木公園舉行示威活動，現場聚集超過1.3萬人，場面十分驚人。據悉，國葬舉行當日預計仍有示威遊行活動。
根據《共同社》報導，儘管颱風南瑪都登陸日本，但大批民眾19日仍頂著風雨前往東京代代木公園，共同參加反對安倍晉三國葬的示威集會。民眾高喊著「反對違反憲法的國葬」口號，並手持橫幅分成兩派，前往澀谷與原宿街頭遊行。該起示威活動發起人之一的鐮田慧表示，「這次的國葬毫無依據。政府不管什麼事都在內閣會議中擅自決定，這是封建主義的作法。」
代々木公園内はこんな感じ— 杉原こうじ（NAJAT・緑の党） (@kojiskojis) September 19, 2022
「国葬反対！さようなら戦争 さようなら原発 9.19大集会」に13,000人
台風襲来にもめげず、安倍政治の横暴を拡大する岸田政権への怒りが渦巻いています！ pic.twitter.com/Q4Rw2RDh4v
除了東京人外，還有從全國各地趕往現場的抗議人士。來自長野市的71歲男子石坂博表示，「不論是破壞民主主義的安倍政府也好，或是從來都不傾聽民眾聲音的岸田政府也罷，都讓人感到憤怒。稅金應該用於保障年輕人身上，而非國葬。」
安倍晉三的國葬儀式27日將於武道館舉行，如今只剩不到1週，反對聲浪仍然不斷襲來。根據日本政府公布安倍晉三國葬儀式的整體預算，除了將從本年度預算中撥出2億5000萬日幣（約新台幣5468萬元）作為場地租借等費用外，維安費用、接待外國使者的禮賓費等，一共還需要超過14億日幣（約新台幣3億624萬元）。
也就是說，此次安倍國葬共計要花費超過16億5000萬日幣（約新台幣3億6093萬元），而全數金額都將由當局負擔，而大筆的國葬費用也是引發民眾不滿的原因之一。
反対している左翼国民は中核派が言っているこじつけと同等というのが分からないのか？— つかっち (@tsukapon0) September 20, 2022
安倍さんの功績を称える国葬と統一教会の件を混ぜて考えるな
国葬反対、代々木公園で大規模デモ「閣議で何でも決めるな、国会通すのが民主主義」(弁護士ドットコムニュース#Yahooニュースhttps://t.co/PsTNewLSRh
台風の影響で、時おり土砂降りの雨が降る中、代々木公園では13,000人の方が「さようなら戦争 さようなら原発」安倍元首相の国葬反対！と声を上げています。— 小池 晃（日本共産党） (@koike_akira) September 19, 2022
落合惠子さんのスピーチも、各地で運動されている方々のスピーチも、とても感動的です‼️ pic.twitter.com/TtwjkVDozf
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