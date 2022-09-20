反對「安倍國葬」！1.3萬日本人走上街頭　不畏颱風示威遊行

▲日本民眾多次上街遊行，反對安倍國葬。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三7月遇刺身亡，當局已決定於9月27日在武道館替其舉行國葬儀式，但也引發大批民眾不滿，岸田內閣的支持率更因此大跌。反對國葬的市民團體19日在東京代代木公園舉行示威活動，現場聚集超過1.3萬人，場面十分驚人。據悉，國葬舉行當日預計仍有示威遊行活動。

根據《共同社》報導，儘管颱風南瑪都登陸日本，但大批民眾19日仍頂著風雨前往東京代代木公園，共同參加反對安倍晉三國葬的示威集會。民眾高喊著「反對違反憲法的國葬」口號，並手持橫幅分成兩派，前往澀谷與原宿街頭遊行。該起示威活動發起人之一的鐮田慧表示，「這次的國葬毫無依據。政府不管什麼事都在內閣會議中擅自決定，這是封建主義的作法。」

除了東京人外，還有從全國各地趕往現場的抗議人士。來自長野市的71歲男子石坂博表示，「不論是破壞民主主義的安倍政府也好，或是從來都不傾聽民眾聲音的岸田政府也罷，都讓人感到憤怒。稅金應該用於保障年輕人身上，而非國葬。」

安倍晉三的國葬儀式27日將於武道館舉行，如今只剩不到1週，反對聲浪仍然不斷襲來。根據日本政府公布安倍晉三國葬儀式的整體預算，除了將從本年度預算中撥出2億5000萬日幣（約新台幣5468萬元）作為場地租借等費用外，維安費用、接待外國使者的禮賓費等，一共還需要超過14億日幣（約新台幣3億624萬元）。

也就是說，此次安倍國葬共計要花費超過16億5000萬日幣（約新台幣3億6093萬元），而全數金額都將由當局負擔，而大筆的國葬費用也是引發民眾不滿的原因之一。