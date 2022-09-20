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拜登承諾出兵衛台　CNN：他對台灣是認真的！從戰略模糊轉向威懾

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美媒CNN分析，美國總統拜登發表的挺台言論似乎是認真的。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登18日受訪時表示，中國一旦入侵台灣，美軍將會捍衛台灣，是他目前為止針對武統台灣最明確的一次回答。對此，美國有線電視新聞網（CNN）分析，總統第一次推翻某個重要的外交政策原則，看起來可能是個意外，但如果他說了4次，那他大概就是認真的。報導認為，美方似乎從戰略模糊轉向威懾。

美媒CNN於20日刊出一篇以「也許拜登對台灣是認真的」為題的報導，並在文章開頭幾句寫道，「現在，或許該是時候相信拜登所說的，一旦中國武力侵台，美國將會保衛台灣，無論他的幕僚收回這句話多少次。」

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲拜登多次發言提到願意協防台灣。（圖／路透）

CNN指出，拜登最近一次推翻美國長期以來的「戰略模糊」政策是在美媒「CBS」節目《60分鐘》的訪問中，而主持人的提問非常明確，「是否會出動美軍男女幫助台灣防衛中國入侵」，拜登嚴肅地回答，「是的。」報導稱，儘管白宮仍堅稱美國對台政策沒有改變，但拜登看起來不像失言，感覺上也沒有聽錯問題。

►拜登最明確的一次回答：中國一旦入侵　美軍將出動捍衛台灣

CNN分析，上月，裴洛西成為25年來首位訪台的美國眾議院議長；上周，參議院外委會通過一項65億美元對台軍援的《台灣政策法》；如今，拜登重申美軍將協防台灣的言論。從華府最近發出的這些信號來看，很明顯地，美國似乎已經從「模糊」轉向「威懾」。

報導稱，雖然希望戰爭仍是遙不可及的情景，但現在美國沒有人準備好要保衛一個跨越多個時區的民主體制，也沒有準備好應對經濟崩潰、供應鏈中斷和半導體缺貨等後果，更不用說可能會讓美國人付出生命代價，如果美、中發生衝突，烏克蘭戰爭的影響屆時將顯得無足輕重。

►路透社：拜登表態「願協防台灣」　暗示對台政策轉變

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