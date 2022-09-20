印度猴又咬人！女遊客在泰姬瑪哈陵拍照　左腿被咬爆血畫面曝光





▲女遊客被猴子攻擊，受到很大驚嚇。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度近來頻傳猴子攻擊當地民眾事件，如今連外國觀光客也遭殃，一名西班牙女遊客到北方邦知名景點泰姬瑪哈陵(Taj Mahal)觀光，拍照留念時突然被猴子咬傷，腿部鮮血狂流的她在現場接受急救，後來送到當地醫院接受治療。

事件19日上午8時30分發生在位於阿格拉市(Agra)的泰姬瑪哈陵，影片中可看到，來自西班牙的金髮女遊客在宮殿參觀時，左腿被猴子咬到冒出鮮血，表情看起來十分痛苦，醫護人員在現場緊急幫她包紮傷口止血。目擊者表示，他看到這名女子哭著倒在路邊，原來是被猴子咬傷，趕緊幫忙通報官員。

印度考古研究所(Archaeological Survey of India)官員瓦杰帕伊(Prince Vajpayee)表示，這名女遊客在皇家大門附近，想幫猴子拍照時遭到攻擊，由於現場有為遊客提供醫療設備，讓嚇壞的女遊客能立即獲得急救，後來送到醫院進一步治療。

當地媒體報導，當地近來頻傳猴子攻擊事件，上月也有2名來自德里的遊客被猴子咬傷，如今再傳出外國遊客被攻擊事件，ASI官員坦承，類似事件的確有增加現象，主管已要求員工隨身攜帶武器以便驅趕猴子，不過這樣的做法效果有限，所以也寫信給區政府、公民團體與森林部門，希望能獲得更多幫助。