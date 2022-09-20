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拜登稱「疫情結束」　公衛界與主流美媒齊反彈

文／中央社

美國每天仍有400到500人染疫病故，總統拜登卻在昨晚播出的訪談裡表示美國COVID-19疫情已結束，今天公衛專家與主流媒體馬上反彈，認為拜登此話不妥且言之過早。

拜登在哥倫比亞廣播公司（CBS）18日播出的訪問裡說：「疫情結束了。雖然我們仍面臨COVID的問題，仍為此付出很多努力…但疫情已經結束了。你可以注意到，沒有人戴口罩了。每個人的狀態似乎都很好。」

「紐約時報」報導，拜登的說法讓像古德曼（Peter W. Goodman）、舒伯格（Ben HsuBorger）這樣的人聽不下去。古德曼的妻子8月17日染疫病故，舒伯格則仍飽受確診痊癒後的慢性疲勞併發症之苦。

古德曼說：「對我來說，疫情根本沒走。」退休新聞系教授古德曼與妻子上月雙雙確診，他幸運康復，但妻子卻沒能躲過死神。

▲▼ 美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

許多染疫病人覺得拜登簡直麻木不仁，一些公衛專家說拜登的講法悖離科學。

明尼蘇達大學傳染病專家歐斯特荷姆（Michael T. Osterholm）博士說：「過去28天美國通報200萬例確診，而且大家都知道漏報其實很嚴重。COVID-19依然高居全美第4大死因。」

白宮方面今天為拜登緩頰，稱拜登不過是表達許多美國民眾的心聲及過去一貫立場，即美國擁有充沛的疫苗與治療能對抗COVID-19，對大部分人而言確診早不再像被判死刑。

但紐時認為疫情結束與否，總統講出的話與普通民眾的感受是兩回事，畢竟總統的宣告帶有政策意涵，然而拜登講完話後，防疫措施依然沒變。美國衛生及公共服務部（HHS）表示，賦予政府應對COVID-19的公衛緊急狀態依然有效。

公衛專家認為，有權宣布疫情終結的是世界衛生組織（WHO）而非拜登。歐斯特荷姆說，數據顯示美國的疫情仍處高原期。

▲▼新冠肺炎,加州,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國的7天平均單日染疫病故仍超過400人。（圖／達志影像／美聯社）

亞特蘭大的艾莫瑞大學（Emory University）傳染病專家戴黎奧（Carlos del Rio）說：「我們每天仍有400到500人染疫病故，要說疫情結束，這樣的死亡未免也太高了點。」

「華盛頓郵報」也以社論「不，拜登總統，疫情還沒完」反駁，認為拜登此語無非是著眼期中選舉，美國民眾早被疫情疲乏壓得難以喘息。

華郵社論舉數字證明疫情確實還沒結束。美國的7天平均單日染疫病故仍超過400人，自4月以來就一直維持這種水平；平均單日新增確診仍達6萬例，高於春季。

COVID-19也讓美國人平均預期壽命在2020、2021年減少，是百年來降幅最快的兩年，更別說還有數以百萬計病癒後受長新冠後遺症之苦的人。社論還認為拜登說法最嚴重不妥之處，恐在於進一步削弱國會維持防疫的政治決心。

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