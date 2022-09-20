日相岸田文雄訪美「無專機可坐」！　罕見搭包機原因曝光

▲日本首相岸田文雄搭包機赴美。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄20日為了出席聯合國大會，搭機前往美國紐約。不過此行他卻罕見搭乘包機，而非行政專機，引發討論。原來是因為德仁天皇與雅子皇后日前搭乘政府專機前往英國倫敦，參加已故女王伊莉莎白二世的國葬。雖然這是日本政府不得已下的安排，但官邸內部人員也直言，「讓首相搭包機十分少見。」

根據《共同社》報導，岸田文雄20日上午與夫人岸田裕子一同搭乘包機，從東京羽田機場出發前往美國紐約。此行除了會出席聯合國大會外，也將與英國首相特拉斯召開日英高峰會，並且預計於紐約證交所發表演說，預計23日返國。

▲德仁天皇夫婦搭乘行政專機前往英國，參加女王的國葬儀式。（圖／路透）

這也是日本首相時隔3年首度以面對面形式出席聯合國大會，岸田預計在當地時間20日的下午發表演說，內容將會提及俄羅斯軍事進攻烏克蘭、減少核武等。事實上，岸田文雄原本19日就要啟程，然而受到颱風南瑪都襲日影響，因此延後出訪行程，留在日本坐鎮，並確認各地受災情形。

值得注意的是，岸田此次出訪是搭乘包機，而非首相專機，而這也是自2012年5月以來，日本首相首次出訪海外沒有搭乘專機。德仁天皇與雅子皇后17日搭乘日本政府專機前往英國倫敦，以參加女王的國葬，儘管兩人已經踏上返途，但預計20日晚間才能抵達。

日本政府雖然擁有2架行政專機，但是基於危機管理，為防止故障等意外發生，因此每次都是2架同時前往同一個出訪地點，其中1架則作為預備機。而岸田文雄此次出訪也是派出了2架包機，除了他本人所搭乘的飛機外，另一架就是備用機。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》