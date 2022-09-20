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愛車被擦撞！植物肉營運長抓狂「開葷」　爆血啃咬男司機鼻尖肉

愛車被擦撞！植物肉營運長抓狂「開葷」　爆血咬下男司機鼻尖肉。（圖／翻攝自Arkansas Washington County Sheriff`s Office）

▲植物肉營運長被捕。（圖／翻攝自Arkansas Washington County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國2名男子日前在阿肯色州Razorback體育館觀賞球賽後發生衝突，53歲男子拉姆齊(Doug Ramsey)不但打傷另外一名男子，還張口咬掉對方鼻肉，沒想到他竟是知名植物肉公司Beyond Meat首席營運長，誇張行為讓他當場被捕，還重挫公司股價6.72%。

這起流血衝突17日發生在Razorback體育館旁停車場，拉姆齊欣賞完阿肯色州大學對戰密蘇里州大學美式足球賽，駕車離開時和另外一名男司機發生擦撞，他下車後一氣之下把對方擋風玻璃打破，導致對方也氣得下車，雙方在現場扭打成一團。

▲▼Beyond Meat,植物肉,未來肉,素食肉。（圖／達志影像／美聯社）

▲號稱對環境友善的Beyond Meat，深受各地消費者歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

警方晚間10時接到民眾報案，抵達現場發現2名男子滿臉是血。目擊者表示，拉姆齊用力啃咬男司機鼻子，導致對方鼻尖一塊肉被撕裂扯下，他還威脅要殺了對方。

拉姆齊因為被控恐怖主義威脅和三級毆打罪，而被警方拘捕。之前曾在泰森食品(Tyson Foods)工作，並擔任麥當勞全球業務總裁的拉姆齊，2021年12月轉任Beyond Meat首席營運長，該公司標榜所生產的植物肉產品，未來將取代傳統肉品，能對地球環境、氣候變遷等問題產生正面影響。

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