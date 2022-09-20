梅根離英前還剩1件事　專家爆：她想和查爾斯「一對一」見面談

▲有消息指出，梅根已經寫信向查爾斯三世請求「一對一」見面談話，試圖解開心結。（組圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國女王安息下葬，哈利王子與妻子梅根何時返回美國備受關注。外媒引述王室專家指出，據悉梅根已向英國國王查爾斯三世正式致函，打算在搭機離開英國前和查爾進行公媳之間的「一對一」會面，希望能解開誤會、消除分歧。專家則評價，梅根此舉「非常勇敢」。

▲哈利、梅根出席女王國葬，梅根哭到妝容花了。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導，曾在美媒NBC、MSNBC電視台擔任資深娛樂記者的王室專家肖恩（Neil Sean）在YouTube頻道中揭露，他從一個「非常可靠的消息來源」得知，梅根已經寫了一封正式書信遞交給公公查爾斯，請求與他進行一場私人談話。

肖恩說，梅根現在希望在與哈利返回加州前，能和查爾斯國王「一對一」見面，「沒錯，梅根和查爾斯一對一，你們沒有聽錯。梅根的這個舉動非常勇敢。」肖恩在進一步說明書信內容時表示，「這將是一個消除誤會、分辨是非，並解釋他們過去2年的所做所為背後是何原因的機會。」他再次表示，「無論你們怎麼看，都必須佩服梅根的自信。」

▲梅根在女王靈柩經過時流下眼淚的照片被網友截圖瘋傳，一旁還有妯娌凱特王妃、婆婆卡蜜拉王后。（圖／達志影像／shutterstock）

不過，肖恩也警告，目前還不清楚這封信足以讓哈利夫婦與王室消除分歧，後續會有怎樣的發展也無從得知。他補充，若想與國王見面，按照王室慣例的確需要寫信，藉此信件也會確實被傳遞到國王手上。

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