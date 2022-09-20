哥哥2天前剛離世！　美國前市長家中驚藏2具屍體「嚴重腐爛」

▲羅德島州文索基特市警方在一名前市長家中發現2具腐屍。（圖／翻攝自Facebook／Woonsocket Police Department）

記者張寧倢／編譯

美國東北部羅德島州（Rhode Island）一名曾經任職長達14年的前市長，19日家中被發現有2具嚴重腐爛的屍體，目前並無任何犯罪行為的跡象，但前市長是否是死者之一仍有待法醫調查。此前，這名市長的81歲哥哥才剛在2天前離世。

根據《福斯新聞》報導，羅德島州文索基特市（Woonsocket）的前市長梅納德（Susan Menard）過去任期橫跨1995年至2009年，是文索基特市史上在任最久的市長。梅納德作為一名女政治家，非常受到市民愛戴，當地一所中學甚至在2017年改以她命名。

然而，文索基特警察局長奧茨（Thomas Oates）表示，警方周一（19日）在梅納德的宅邸內發現1具年長女性和1具年長男性的遺體，但由於屍體「嚴重腐爛」無法辨識身分，目前州法醫正在進行相關調查，並找出死因。截至19日晚間，案件尚無最新進展，也無法確定梅納德是否就是其中一名死者。

此前，梅納德的哥哥米勒（Robert Miller）於上周六（17日）去世，享壽81歲，根據當地報章雜誌上刊登的訃聞稱，梅納德是米勒仍在世的家人之一。

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