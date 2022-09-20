女王一個人去遠方旅行了　英王室公布「最後致敬照」逼哭世人

▲英國王室貼出女王遠行照，作為最後的致敬。（圖／翻攝instagram@theroyalfamily）



記者吳美依／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）與世長辭，國葬典禮也於19日結束。英國王室在社群媒體上貼出一張女王登山遠行的照片，作為最後致敬。

照片中，女王包著頭巾、手拄登山杖，在如詩如畫的蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）荒地野坡上踽踽獨行。貼文引用莎士比亞作品《哈姆雷特》（Hamlet）詩詞寫道，「『願成群的天使歌頌伴您長眠』，紀念女王陛下，1926-2022。」

《每日電訊報》報導，這張照片攝於1971年，由女王的表弟里奇菲爾德伯爵（Lord Lichfield）拍下，在此之前從未公開。

女王9月8日駕崩，享耆壽96歲，成為英國在位最久的君主，她充滿智慧及溫暖的形象，不僅是英國重要的精神象徵與寄託，如今也永存人民心中。

‘May flights of Angels sing thee to thy rest.’



In loving memory of Her Majesty The Queen.



1926 - 2022 pic.twitter.com/byh5uVNDLq — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

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