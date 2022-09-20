夏綠蒂公主太可愛！哈利梅根一見她藏不住笑　網友卻一面倒狂罵

▲哈利夫婦與夏綠蒂公主的有愛互動。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

英女王伊莉莎白二世19日舉行國葬，所有王室成員都齊聚倫敦為她送行，但外媒卻意外發現，此前與哥嫂威廉夫婦有嫌隙的梅根與哈利，在葬禮上都與7歲的小侄女夏綠蒂公主溫馨互動，緩和了2家人的緊張關係，不過現場畫面曝光後卻引來網友一陣狂罵。

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Smiles from Uncle Harry: Moment Prince Harry gives his niece Princess Charlotte a reassuring grin during the Queen's committal service in Windsor

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據《每日郵報》報導，7歲的夏綠蒂公主在葬禮中，被安排坐在母親凱特和叔叔哈利中間。過程中，她的禮帽突然滑落，於是小夏綠蒂便伸出手將禮帽調整好，然後偷偷望向隔壁的叔叔，吸引了原本低頭沉思的哈利也抬起頭看向她。2人目光相遇後，哈利對夏綠蒂露出笑容，而夏綠蒂也報以甜甜的微笑，互動十分有愛。

Princess Charlotte "left the church with her family when she looked around at Meghan, who went from looking sombre to spotting Charlotte's gaze and giving her a sweet smile". #MothersHeart #queensfuneral #MeghanMarkle pic.twitter.com/NraZ112Vrv — Rani- Kali (@RaniofJustice) September 19, 2022



當女王葬禮結束、王室成員聚集在威靈頓拱門（Wellington Arch）外時，與母親凱特站在祖母卡蜜拉王后身旁的夏綠蒂公主，突然轉身看了看身後，剛好與梅根對上了目光。梅根看到小夏綠蒂轉過身，立刻低頭露出了溫暖微笑，而夏綠蒂公主則害羞地轉過頭，還燦笑著張開嘴，場面相當溫馨。

然而，現場畫面在網上曝光後，梅根的舉動卻遭來網友一頓痛罵，不少人攻擊她「笑容看起來就像是老巫婆」、「看起來就像在欺負夏綠蒂公主」，但也有人聲援梅根指出，夏綠蒂此前曾在葬禮中表現出難過一面，因此梅根對夏綠蒂微笑以示安慰，「我完全對她改觀了，她這行為太暖了吧」。

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