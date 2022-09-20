哈利梅根返美時間曝光！　為了「他們」國葬結束就會離開英國

▲英國哈利王子與夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世的國葬19日結束，而有消息指出，留在英國參加葬禮的哈利王子與妻子梅根，預計在國葬結束後就會立刻返回美國，因為他們太過思念從月初分開至今的兒女。

知情人士向《美國周刊》透露，哈利與梅根準備在國葬結束後就立刻返回加州蒙特斯托（Montecito），因為他們已經和3歲的兒子亞契（Archie）、15個月大的女兒莉莉貝（Lilibet）分開兩個多星期，這也是兒女出生以來，夫妻倆離開他們最久的一次。

哈利與梅根4日離開美國展開歐洲行，最初計畫參加一系列的慈善活動，結果卻不幸遇上女王在8日辭世，所以就留在英國直到19日國葬結束。知情人士透露，「他們瘋狂地想念孩子，每天都會用facetime視訊聊天，在痛苦的兩周過後，他們已經迫不及待想見到並擁抱孩子。」

哈利梅根2年前卸除王室職務、遷居加州後，在2021年接受歐普拉專訪，透露脫離王室的內幕，包括有人「擔心」兒子亞契的膚色，查爾斯三世不再接聽兒子的電話等等，梅根還坦言曾有自殺念頭，卻不被允許尋求幫助。這些爆炸性內容播出後，造成王室家庭內部緊張。

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