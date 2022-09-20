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威廉哈利沒和解！為「1事」假裝團結　友人爆：他們在努力容忍對方

▲▼威廉與哈利。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉與哈利夫婦日前一同在溫莎城堡外合體，不過知情人士卻爆料，他們兄弟倆根本沒和好。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國被傳嚴重不和的威廉與哈利夫婦，在女王伊莉莎白二世駕崩後，難得一同在溫莎城堡外現身。然而，就在眾人期待兄弟倆可能會因此重歸於好時，知情人士卻透露，威廉與哈利根本沒和好，他們只是為了維持「表面上的和平」，不斷相互容忍，只希望能讓摯愛的祖母走得風光而已。

綜合外媒報導，肯辛頓宮一位發言人證實，威廉日前主動邀請哈利與梅根加入他與凱特的行列，一同與溫莎城堡外悼念女王的民眾會面。然而，王室專家科尼格（Marlene Koenig）告訴《商業內幕》，「我不認為他們已經和解了，我敢肯定，他們在一起時一定很不自在。」

▲▼威廉與哈利。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉與哈利過去關係密切，如今兄弟情卻已不復存在。（圖／達志影像／美聯社）

科尼格還假設，如果女王不是在哈利梅根都在歐洲時去世，這對夫婦可能甚至不會趕回來參加女王國葬前的儀式，「他們肯定會回來參加國葬，但不可能一直待在這裡，畢竟他們退出王室後就和家人的關係鬧得很僵，而且後續的一連串事件也對彼此造成了嚴重傷害」。

八卦雜誌Page Six也指出，梅根與凱特相處時，2人的肢體語言都透露著尷尬，而且這2對王室夫婦都顯得十分不自在。一位與哈利王子關係密切的友人告訴《泰晤士報》，這對兄弟碰面時都感覺「十分不舒服」，但他們盡最大努力彼此容忍，希望能維持「表面上的和平」，只為了能風風光光地送走女王。

▲▼威廉與哈利。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利友人爆料，威廉與哈利這段時間只是在彼此容忍，根本不可能和好。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，威廉與哈利在母親黛安娜王妃車禍去世後，曾相互扶持，一起走過了艱難的時光，不過在哈利與梅根交往後，這對兄弟深厚的感情就變了調。威廉並不贊同哈利迎娶梅根，讓護妻心切的哈利心生不滿，而梅根又在婚禮上因花童的服裝問題與凱特發生衝突，讓整個局面變得更糟，也讓兩兄弟漸行漸遠。

在哈利與梅根主動卸下王室成員身份，遠赴美國展開新生活後，夫婦2人在名嘴歐普拉的專訪中公開批評英國王室，讓王室陷入公關危機，也激怒了以「英國未來國王」自居的威廉，兄弟2人從此水火不容。哈利友人指出，這對兄弟如今除了極少數的簡短對話外，已經不再與彼此交心，更無和好的可能，因為他們之間的芥蒂還很深，需要花很長的時間來化解。

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