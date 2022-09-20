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拜登赴女王國葬坐在後面第14排　川普嘲笑：像買房「地段很差」

▲▼拜登與夫人吉兒19日出席英國女王國葬。（圖／路透）

▲美國總統拜登出席英國女王國葬，被川普嘲笑「坐太後面」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普（Donald Trump）19日出言嘲諷總統拜登出席英國女王國葬，座位卻被安排在偏後半段的第14排，「如果我是總統，他們不會讓我坐在後面。」還以房地產「地段勝於一切」來做比喻。不過，川普本人卻無法參加女王國葬，因為王室只限邀請現任的國家元首。

根據《每日郵報》報導，川普19日在英國女王靈棺下葬後不久，就在他創辦的社交平台「Truth Social」上發文，嘲諷拜登在女王國葬儀式上，被安排坐在第14排的座位，同時「附圖為證」上傳一張明顯標示出拜登座位處於靠後段的照片，強調，「如果我是總統，他們不會讓我坐在後面──而我們的國家會與現在大不相同」。

川普補充寫道，「就像房地產，在政治和人生中也一樣，位置就決定一切！」他認為，拜登坐在後段代表在他上任2年後美國已「不被尊重」，堅稱拜登應該趁這場合多認識些第三世界的國家領導人。然而，由於川普非現任元首，並未獲邀參加國葬。

▲▼拜登與夫人吉兒19日出席英國女王國葬。（圖／路透）

▲拜登與夫人吉兒19日出席英國女王國葬。（圖／路透）

報導指出，女王國葬儀式共約2000名賓客到場，其中包含500名來自世界各地的國家元首、政要與王室成員。拜登和夫人吉兒坐在第14排靠中間走道的位置，前一排是波蘭總統杜達（Andrzej Duda），後面坐的是捷克總理菲亞拉（Petr Fiala），吉兒身旁則是瑞士總統卡西斯（Ignazio Cassis）。

《鏡報》報導，坐在比拜登夫婦更前方位置的包含大英國協與繼續視英王為國家元首的各國領導人，例如，加拿大、澳洲與紐西蘭的總理。日本德仁天皇與雅子皇后則坐在第6排，座位被安排在歐洲其他王室與約旦國王的後方。

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