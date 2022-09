拜登赴女王國葬坐在後面第14排　川普嘲笑：像買房「地段很差」

▲美國總統拜登出席英國女王國葬,被川普嘲笑「坐太後面」。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

美國前總統川普(Donald Trump)19日出言嘲諷總統拜登出席英國女王國葬,座位卻被安排在偏後半段的第14排,「如果我是總統,他們不會讓我坐在後面。」還以房地產「地段勝於一切」來做比喻。不過,川普本人卻無法參加女王國葬,因為王室只限邀請現任的國家元首。

根據《每日郵報》報導,川普19日在英國女王靈棺下葬後不久,就在他創辦的社交平台「Truth Social」上發文,嘲諷拜登在女王國葬儀式上,被安排坐在第14排的座位,同時「附圖為證」上傳一張明顯標示出拜登座位處於靠後段的照片,強調,「如果我是總統,他們不會讓我坐在後面──而我們的國家會與現在大不相同」。

President Trump made a good point when he posted this picture on TruthSocial media. There is no way they would’ve set him where they sat Joe Biden at Queen Elizabeth II’s funeral. Zero respect for Joe Biden from world leaders, but rightfully so pic.twitter.com/wuYd6YUpb4