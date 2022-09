女王國葬倫敦街道「全是沙」！　背後原因曝光

▲女王國葬遊行時道路佈滿沙子,下同。(圖/達志影像/美聯社)

英女王伊莉莎白二世19日舉行國葬,送葬隊伍也在禮成後緩慢環繞倫敦街道,讓民眾見女王最後一面。然而,當士兵們抬著女王靈柩遊行時,道路卻被灑滿了沙子,引起大量疑惑的網友熱烈討論。

據《哈德斯菲爾德日報》報導,英女王19日舉行國葬後,遊行路線為何全被沙子覆蓋在網上掀起熱議,不少網友紛紛在網上討論,為何倫敦的街道一夜間就突然多出了這麼多沙子,而這些沙子是否別有用意。

網友@sprstoneham認為,這些沙子是為了防止馬匹和軍人們在遊行過程中跌倒,畢竟他們的馬蹄鐵和釘靴並不適合走在鵝卵石的道路上,而網友Reticent Rumu也表示,沙子是為了防止馬匹被路上的金屬排水管等異物嚇到,進而導致意外發生。

不過網友Amefra和Travellingmackem卻認為,這些沙子與馬匹無關,反而和運送女王靈柩的砲架更有關係,「他們在砲架會轉彎的地方鋪上沙子,以免砲架在轉彎時打滑」。相關說法也獲得了王室評論員的認可,他指出,道路上鋪滿沙子是為了確保載著女王靈柩的砲架能輕鬆移動。

