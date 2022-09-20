佛寺學校躲反抗軍！緬軍直升機掃射反擊　孩童6死17傷

▲緬甸軍方16日對村莊和學校開火。（圖／路透）

記者鄭文晴／綜合報導

自從去年緬甸軍方推翻民選政府後，全國各區接連發生部分武裝團體帶領的反政府運動。中北部實皆省村莊列葉孔（Let Yet Kone）的學校管理人19日稱，多架緬甸軍方直升機於16日對村莊和學校開火，造成6名兒童死亡， 17名兒童受傷。事後軍方表示，克欽獨立軍（Kachin Independence Army, KIA）和人民防衛部隊（People's Defence Force）窩藏在佛寺學校內，並以人民作為肉盾突襲軍方，最後才會開火反擊。

▲緬甸中北部實皆省村莊列葉孔佛教寺院內的學校。（圖／路透）

綜合外媒報導，緬甸軍隊駕駛直升機向該村一座佛教寺院內的學校開火，一些兒童在事發當場被擊斃，而其他人則在軍隊進入村莊後遭到射殺。2名居民因安全考慮而拒絕透露姓名，通過電話表示，屍體後來被軍方運送到11公里外的一個鄉鎮埋葬。

軍方在一份聲明中表示，反抗組織克欽獨立軍和人民防衛部隊都躲在這座佛寺內，並利用該村莊作為據點運輸武器，當日軍方派出安全部隊駕駛直升機進行「突擊檢查」，遭到躲在民宅和佛寺內的克欽獨立軍與人民防衛部隊突擊，才會開火反擊，事後傷患也立即被送往公立醫院治療。

▲學校面目全非。（圖／路透）

聲明中也指責，武裝團體以村民作為護盾，包含16枚手工炸彈在內的武器已全數沒收。在暴力事發生後，支持民主的「全國團結政府」（National Unity Government，NUG）指控，軍政府是對學校進行「針對性攻擊」，應該釋放被捕的20名學生和老師。

據非政府組織救助兒童會稱，2021年緬甸軍方對學校的暴力襲擊事件，從去年的10起激增至約190起，已經嚴重擾亂了教育並危及兒童安全。