美第7艦隊司令：中國若封鎖台灣　國際可能介入

▲美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」(USS Chancellorsville,舷號 CG-62)通過台灣海峽。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者尹俊傑紐約19日專電

美軍第七艦隊司令湯瑪斯表示,中國海軍規模龐大,已具備封鎖台灣的能力,但他說,中國若企圖那麼做,國際社會可能介入,而他的任務是為那樣的情況做好準備。

湯瑪斯(Karl Thomas)在華爾街日報(Wall Street Journal)19日刊登的專訪中說,中國已將存在主權爭議的南海多個島嶼「徹底軍事化」,他並且證實,由於中國方面事前放話威脅,美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)8月2日從吉隆坡搭乘專機飛往台灣時,路線經「高層」考量,決定避開南海,以避免誤判。

裴洛西8月3日結束訪台行程後,中國便開始在台灣周邊舉行實彈軍事演習,試圖展現封鎖台灣的能力。部分軍事專家認為,北京短期內欠缺全面侵台能力,一旦台海爆發危機,中方可能嘗試圍困,而非擊垮台灣。

依據美國在1979年施行的台灣關係法,任何企圖以非和平方式來決定台灣前途的舉動,都將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅,而為美國所嚴重關切,這些舉動「包括經濟抵制及禁運」手段。

華府數十年來奉行「戰略模糊」,不表明台海爆發衝突時是否會直接介入,但美國總統拜登去年1月上任以來,已多次公開表明,如果中國侵略台灣,美國會協助台灣自衛。在哥倫比亞廣播公司(CBS)18日播出的節目「60分鐘」(60 Minutes)中,拜登再次明確表示,如果發生「前所未有的攻擊」,美軍會介入保衛台灣。白宮官員事後重申,美方對台政策不變。

湯瑪斯是在拜登發表上述談話前接受華爾街日報專訪。他說,不知道中國會選擇入侵還是封鎖台灣,無論如何,他的職責是做好萬全準備,並希望中國以和平方式解決兩岸分歧。

湯瑪斯表示,中國海軍規模非常龐大,「如果他們想霸凌並以艦艇包圍台灣,他們有能力辦到」。

他說,如果中國對台灣實行封鎖,而非涉及致命武力的全面攻擊,國際社會可能介入,共同設法解決這項挑戰。

