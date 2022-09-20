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美第7艦隊司令：中國若封鎖台灣　國際可能介入

▲▼美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville，舷號 CG-62）通過台灣海峽。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville，舷號 CG-62）通過台灣海峽。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約19日專電

美軍第七艦隊司令湯瑪斯表示，中國海軍規模龐大，已具備封鎖台灣的能力，但他說，中國若企圖那麼做，國際社會可能介入，而他的任務是為那樣的情況做好準備。

湯瑪斯（Karl Thomas）在華爾街日報（Wall Street Journal）19日刊登的專訪中說，中國已將存在主權爭議的南海多個島嶼「徹底軍事化」，他並且證實，由於中國方面事前放話威脅，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日從吉隆坡搭乘專機飛往台灣時，路線經「高層」考量，決定避開南海，以避免誤判。

裴洛西8月3日結束訪台行程後，中國便開始在台灣周邊舉行實彈軍事演習，試圖展現封鎖台灣的能力。部分軍事專家認為，北京短期內欠缺全面侵台能力，一旦台海爆發危機，中方可能嘗試圍困，而非擊垮台灣。

依據美國在1979年施行的台灣關係法，任何企圖以非和平方式來決定台灣前途的舉動，都將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切，這些舉動「包括經濟抵制及禁運」手段。

華府數十年來奉行「戰略模糊」，不表明台海爆發衝突時是否會直接介入，但美國總統拜登去年1月上任以來，已多次公開表明，如果中國侵略台灣，美國會協助台灣自衛。在哥倫比亞廣播公司（CBS）18日播出的節目「60分鐘」（60 Minutes）中，拜登再次明確表示，如果發生「前所未有的攻擊」，美軍會介入保衛台灣。白宮官員事後重申，美方對台政策不變。

湯瑪斯是在拜登發表上述談話前接受華爾街日報專訪。他說，不知道中國會選擇入侵還是封鎖台灣，無論如何，他的職責是做好萬全準備，並希望中國以和平方式解決兩岸分歧。

湯瑪斯表示，中國海軍規模非常龐大，「如果他們想霸凌並以艦艇包圍台灣，他們有能力辦到」。

他說，如果中國對台灣實行封鎖，而非涉及致命武力的全面攻擊，國際社會可能介入，共同設法解決這項挑戰。

裴洛西8月初不顧北京反對訪台，乘坐的美軍專機從馬來西亞赴台時選擇繞遠路，沒有飛越南海上空。被問及原因，湯瑪斯回答這是「高層」決定，原因是北京事前警告裴洛西如訪台會有後果，而美方官員當時不清楚中方會怎麼回應。

裴洛西訪台後，中國連日在台灣周邊軍事演習，並發射飛彈飛越台灣本島上空、落入東部海域。湯瑪斯以「不負責任」批評中方發射飛彈，並以中文「蠶食」形容北京不斷進逼、測試對方反應的作為。

湯瑪斯認為，中國近期在台灣周邊行動是在南海軍事化「強權即公理」心態的延伸。

報導寫道，中國海軍規模傲視全球，但美軍艦艇更先進、航空母艦艦隊規模更勝一籌，在質的方面具備優勢。湯瑪斯說，中國生產海軍艦艇的速度令人印象深刻，055型飛彈驅逐艦就是一例；美國因造船廠不足，飛彈驅逐艦產速明顯不如中國。

各軍種協調作戰能力向來被認為是中共解放軍的潛在弱點。但湯瑪斯表示，中國在這方面已有進展，4年前只有海軍飛機在海上飛行，如今空軍飛機也已出海，聯合作戰能力不斷精進。

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