全家五星飯店度假！男鐵鎚把爸媽爆頭　冷血拍片：一直很想殺他們

▲當局出動大批警力,已將殺害父母的男遊客逮捕。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

土耳其當地一間五星級飯店發生命案,來自俄羅斯的30歲男子斯特潘諾夫(Dmitry Stepanov),在網路上拍攝影片坦承,他用槌子冷血把62歲父親帕維爾(Pavel)與64歲母親塔蒂亞娜(Tatiana)打成重傷,再用鐵絲把2人勒死。其他房客聽到騷動聲察看,目睹殘忍命案都嚇了一跳。

事件發生在安塔利亞省知名觀光村莊Çolaklı一間五星級飯店,監視器畫面拍到,一名穿著短褲男子手拿槌子,攻擊一名進門男子。其他房客通報案件後,警方發現重傷的帕維爾已經身亡,塔蒂亞娜則是送醫後不治身亡。

事件發生幾小時後,斯特潘諾夫在網路上拍攝影片表示,他就是殺死爸媽的凶手,因為爸爸從小就一直對他精神虐待,導致他後來被送進精神病院中,現在他終於被放出來,想為自己報仇,「我從小的願望就是殺了父親,現在夢想終於成真了」。

飯店發生駭人血案,當地警方立即成立特別小組進行大規模搜捕行動,順利在小巷中找到躲藏的斯特潘諾夫,發現他2015年也曾犯下類似案件,用鎚子把一名好友的頭打成重傷,並且因為吸毒接受5年治療。

#Turkish police detain crazy man who bludgeoned his parents with a hammer — man says he did the "right thing"



Dmitry Stepanov, diagnosed with #schizophrenia, bludgeoned his parents with a hammer and then strangled them on the wire. #Turkey pic.twitter.com/jjKXNB0u7J