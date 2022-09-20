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全家五星飯店度假！男鐵鎚把爸媽爆頭　冷血拍片：一直很想殺他們

全家五星飯店度假！男鐵鎚把爸媽爆頭　冷血拍片：一直很想殺他們。（圖／翻攝自Twitter）

▲當局出動大批警力，已將殺害父母的男遊客逮捕。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

土耳其當地一間五星級飯店發生命案，來自俄羅斯的30歲男子斯特潘諾夫(Dmitry Stepanov)，在網路上拍攝影片坦承，他用槌子冷血把62歲父親帕維爾(Pavel)與64歲母親塔蒂亞娜(Tatiana)打成重傷，再用鐵絲把2人勒死。其他房客聽到騷動聲察看，目睹殘忍命案都嚇了一跳。

事件發生在安塔利亞省知名觀光村莊Çolaklı一間五星級飯店，監視器畫面拍到，一名穿著短褲男子手拿槌子，攻擊一名進門男子。其他房客通報案件後，警方發現重傷的帕維爾已經身亡，塔蒂亞娜則是送醫後不治身亡。

事件發生幾小時後，斯特潘諾夫在網路上拍攝影片表示，他就是殺死爸媽的凶手，因為爸爸從小就一直對他精神虐待，導致他後來被送進精神病院中，現在他終於被放出來，想為自己報仇，「我從小的願望就是殺了父親，現在夢想終於成真了」。

飯店發生駭人血案，當地警方立即成立特別小組進行大規模搜捕行動，順利在小巷中找到躲藏的斯特潘諾夫，發現他2015年也曾犯下類似案件，用鎚子把一名好友的頭打成重傷，並且因為吸毒接受5年治療。

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