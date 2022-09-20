女傭在老公床上壞壞！她回家驚見「激烈碰撞」崩潰：把她當家人

▲一名女傭把雇主的臥室當砲房，嚇壞提早返家的女主人。（示意圖／Pxhere）

圖文／CTWANT

把女傭當親人照顧，竟遭到對方「鳩佔鵲巢」。新加坡一名婦人3年來把女傭當成家人，視如己出般對待，怎知某天回家竟驚見女傭與其男友「在主臥室激烈碰撞」，讓她覺得遭到背叛，決定報警逮捕男方與解雇女傭，且暫時不再聘請新的女傭來處理家務。

據馬來西亞《中國報》報導，36歲女主人日前回家時發現主臥室的門被關上，且「裡面還發出激烈碰撞聲」，就在她好奇發生什麼事時，女傭突然衝出來還不斷向她道歉，接著一名衣衫不整的男人就從臥房走出來，嚇得女主人當場放聲尖叫。

女主人表示，事發當天禮拜日雖是女傭的例假日，但她丈夫通常會在家工作，怎知女傭當天竟趁她出門拜拜、丈夫外出辦公，家裡完全沒人的機會帶男友回家壞壞。她心有餘悸表示，當時被嚇哭到連怎麼報警都忘了，只能先連絡丈夫幫忙報警，且事後又從女傭與女傭男友的手機裡看到大量的兩人性愛影片，讓她覺得遭到對方背叛。

當地警方表示，與女傭同為印度籍的31歲男子已被依蓄意擅闖的罪名逮捕。女主人則表示，她這3年來把34歲女傭視如家人對待，也對女傭帶4歲小孩上下學與處理家務的表現感到滿意，自己買新衣服時還會多買一件送給對方，全家出國旅行時更會帶上女傭與負擔所有費用。因此女主人在事發當天就決定解雇女傭，並將她送回印度。

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