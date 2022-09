夏綠蒂公主氣場太強「比1手勢」喬治秒低頭　首次戴珠寶含意惹鼻酸

記者張寧倢/綜合報導

英國王室19日舉行女王國葬,威廉王子的兩名子女,9歲喬治王子和7歲夏綠蒂公主是西敏宮內最年輕的送葬者,沉穩表現廣獲讚賞。其中夏綠蒂被拍到「比出1個手勢」似在提醒哥哥這時應該鞠躬,喬治也立刻聽話照做。事實上,夏綠蒂被認為和女王一樣恪遵禮儀,國葬上她第一次佩戴的重要珠寶更是具有特殊意義。

▲夏綠蒂公主提醒哥哥喬治「你應該要鞠躬」。(圖左/翻攝自YouTube、圖右/路透)

綜合《衛報》、《Page Six》報導,喬治王子和夏綠蒂公主19日出席曾祖母伊利莎白二世女王國葬,在長達1小時的儀式中兄妹倆和父母威廉、凱特坐在第1排,得體沉穩的表現廣獲讚賞。葬禮上,當女王靈柩準備經過威靈頓拱門時,夏綠蒂更被到拍到「用手指向前方」,側著頭告訴身旁的哥哥「你應該要鞠躬」(You need to bow.),喬治聞言也立刻低頭行禮,公主氣場儼然像是家中的「老大」。

HM The Queen Consort, The Princess of Wales, Prince George, Princess Charlotte and The Countess of Wessex Curtsy/bow to the coffin of Queen Elizabeth II, as she leaves Westminster Abbey for the last time.



: Getty Images pic.twitter.com/bhsodYxf9k