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農地淪汪洋！南瑪都襲日累計2死1失蹤122傷　今轉為溫帶氣旋

▲▼南瑪都日本災情。（圖／路透）

▲南瑪都在日本九州地區造成嚴重災情。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

颱風「南瑪都」登陸日本，暴風圈壟罩九州、中國以及四國各地，並持續朝東北方向移動，20日則轉為溫帶氣旋。根據《日本放送協會》統計，全日本累計2死、1失蹤以及122傷。各地也傳出暴風吹掀屋頂、淹水、土石坍方等災情。

宮崎縣三股町一名目測約為40多歲的男子19日受困於因土石坍方而崩塌的建築物內，搜救人員雖將他救出，但卻已經失去意識，送院搶救後身亡。另外在宮崎縣都城市有一輛自小客車受困於淹水農田，60多歲的駕駛被救出時明顯死亡。

▲▼南瑪都轉為溫帶氣旋。（圖／氣象廳）

▲南瑪都稍早轉為溫帶氣旋。（圖／氣象廳）

廣島縣廿日市市一名男子被兒子發現失蹤，疑似是不慎跌落暴漲的溪水，目前仍失蹤中。除此之外，南瑪都襲日後累計至少造成122人受傷，分別為宮崎縣23人、鹿兒島縣12人、福岡縣12人、兵庫縣10人、長崎縣9人、熊本縣8人、高知縣7人、大分縣7人、德島縣7人、愛媛縣6人、和歌山縣5人、佐賀縣3人、岡山縣3人、三重縣2人、香川縣2人、岐阜縣2人、島取縣1人、廣島縣1人、山口縣1人以及愛知縣1人。

▲▼南瑪都日本災情。（圖／路透）

▲農田淹水，慘成汪洋。（圖／路透）

宮崎縣諸塚村的國道327號線也發生崩塌意外，事故位置就在塚原大壩附近，具體崩塌規模仍待土木事務所調查後才能得知。宮崎縣還有大量農地因淹水淪為「汪洋」，除了許多尚未收成的農作物報廢，多數農民的機具也泡水。

南瑪都18日晚間從鹿兒島登陸日本，並橫斷整個九州，隨後於19日凌晨再度從福岡登陸。南瑪都改向往東，並朝日本海沿岸移動，分別於19日下午、20日凌晨再度登陸。南瑪都在橫斷東北地區後，20日上午在日本東部轉為溫帶氣旋。

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