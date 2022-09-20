女王宮務大臣「折斷白杖」儀式首公開！　伊莉莎白二世時代結束

▲英國宮務大臣「折斷白杖」儀式首度公布於世。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國女王國葬儀式於19日舉行，在位70年的伊莉莎白二世逝世後，許多國葬中的儀式與象徵意義都隨著網路直播公開，其中引人注意的一個環節，便是首度公開轉播的宮務大臣（lord chamberlain）「折斷白杖」儀式，象徵伊莉莎白二世時代結束。

《衛報》指出在女王國葬儀式中，最奇特的其中一幕，便是宮務大臣折斷白杖（breaking of the wand／stick）儀式，這是自伊莉莎白二世父親，國王喬治六世於1952年逝世舉辦國葬以來，首次進行的儀式，此前也從未公開給一般大眾。

這裡的白杖（wand）與亞瑟王中的傳奇魔法師梅林（Merlin）無關，更不是哈利波特中提及的白杖，而是宮務大臣的象徵，也稱為宮中之杖，國葬上折斷白杖的，是女王逝世前最後一任大臣帕克勛爵（Andrew Parker）。

▲▼「折斷白杖」後，宮務大臣將白杖並排置於女王靈柩上。（圖／達志影像／美聯社）

白杖起源於宮務大臣的一種工具，通常是在宮中若有人過於吵鬧或不敬時，宮務大臣會伸出白杖拍打他們作為警告。帕克勛爵在國葬上折斷白杖，在女王靈柩下葬前，將白杖並列放置於棺木上。繼任的國王查爾斯三世將任命一位自己的宮務大臣。

帕克勛爵是女王第8任，也是最後一任宮務大臣，於2021年4月1日起任職，負責籌辦大小儀式如婚喪禮、國是訪問、國會開議大典，以及君主與上議院交流聯繫的事宜，宮務大臣是宮中最高位階的職位。

帕克勛爵被女王選為宮務大臣前，是英國反情報機構軍情五處（MI5）主任，不過宮務大臣位階雖高、責任雖重，事實上只是兼職性質的職務。帕克女王指定、上議院委任為宮務大臣，同時也獲冊封為明斯彌爾男爵（Baron Parker of Minsmere）。

折斷白杖的儀式，象徵宮務大臣結束對君主的服務，也象徵女王伊莉莎白二世的時代結束，開啟的是查爾斯三世與他的宮務大臣的時代。