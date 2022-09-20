　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女王宮務大臣「折斷白杖」儀式首公開！　伊莉莎白二世時代結束

▲▼英國宮務大臣「折斷白杖」（breaking of the wand）儀式首度公布於世，象徵伊莉莎白二世時代結束。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國宮務大臣「折斷白杖」儀式首度公布於世。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國女王國葬儀式於19日舉行，在位70年的伊莉莎白二世逝世後，許多國葬中的儀式與象徵意義都隨著網路直播公開，其中引人注意的一個環節，便是首度公開轉播的宮務大臣（lord chamberlain）「折斷白杖」儀式，象徵伊莉莎白二世時代結束。

《衛報》指出在女王國葬儀式中，最奇特的其中一幕，便是宮務大臣折斷白杖（breaking of the wand／stick）儀式，這是自伊莉莎白二世父親，國王喬治六世於1952年逝世舉辦國葬以來，首次進行的儀式，此前也從未公開給一般大眾。

這裡的白杖（wand）與亞瑟王中的傳奇魔法師梅林（Merlin）無關，更不是哈利波特中提及的白杖，而是宮務大臣的象徵，也稱為宮中之杖，國葬上折斷白杖的，是女王逝世前最後一任大臣帕克勛爵（Andrew Parker）。

▲▼英國宮務大臣「折斷白杖」（breaking of the wand）儀式首度公布於世，象徵伊莉莎白二世時代結束。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼「折斷白杖」後，宮務大臣將白杖並排置於女王靈柩上。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼英國宮務大臣「折斷白杖」（breaking of the wand）儀式首度公布於世，象徵伊莉莎白二世時代結束。（圖／達志影像／美聯社）

白杖起源於宮務大臣的一種工具，通常是在宮中若有人過於吵鬧或不敬時，宮務大臣會伸出白杖拍打他們作為警告。帕克勛爵在國葬上折斷白杖，在女王靈柩下葬前，將白杖並列放置於棺木上。繼任的國王查爾斯三世將任命一位自己的宮務大臣。

帕克勛爵是女王第8任，也是最後一任宮務大臣，於2021年4月1日起任職，負責籌辦大小儀式如婚喪禮、國是訪問、國會開議大典，以及君主與上議院交流聯繫的事宜，宮務大臣是宮中最高位階的職位。

帕克勛爵被女王選為宮務大臣前，是英國反情報機構軍情五處（MI5）主任，不過宮務大臣位階雖高、責任雖重，事實上只是兼職性質的職務。帕克女王指定、上議院委任為宮務大臣，同時也獲冊封為明斯彌爾男爵（Baron Parker of Minsmere）。

折斷白杖的儀式，象徵宮務大臣結束對君主的服務，也象徵女王伊莉莎白二世的時代結束，開啟的是查爾斯三世與他的宮務大臣的時代。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
重點是未婚！　台灣大車隊千金「馬甲線身材」曝光
林襄「最新應援」影片曝光！　大幅晃動60秒：好快樂
雲街今早現蹤！冷空氣來了　「更低溫19℃」溼答答時間曝
「天選之人」秘密曝！千萬人確診他們卻沒事　科學家揭1關鍵
影后上百張裸照遭駭「像被整個星球集體性侵」　3女星私密照外洩
震不停！全台36條活動斷層　「這條最危險」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「天之嬌女」半夜遭亂槍打死！　聚餐完回家魂斷半路

「天選之人」秘密曝！千萬人確診他們卻沒事　科學家揭1關鍵

女王宮務大臣「折斷白杖」儀式首公開！　伊莉莎白二世時代結束

預期Fed大幅升息　美股收高197點、台積電ADR漲0.44％

估100萬人聚集倫敦街頭　默默參與女王葬禮

3國中屁孩摸進女宿躲床下！　半夜伸魔爪脫熟睡學妹褲

颱風南瑪都襲日雨量創紀錄　多地交通中斷已知2死87傷

快訊／墨西哥發生7.6極淺強震　2大地震紀念日同天！多國海嘯警戒

英女王隆重國葬最後告別　民眾哀傷中感念一生成就非凡

女王送葬儀式結束　伴夫婿菲利普親王長眠　王室私人葬禮不公開

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

台東「水溝氣爆」竄火舌！ 消防局：油槽不明原因外溢

「天之嬌女」半夜遭亂槍打死！　聚餐完回家魂斷半路

「天選之人」秘密曝！千萬人確診他們卻沒事　科學家揭1關鍵

女王宮務大臣「折斷白杖」儀式首公開！　伊莉莎白二世時代結束

預期Fed大幅升息　美股收高197點、台積電ADR漲0.44％

估100萬人聚集倫敦街頭　默默參與女王葬禮

3國中屁孩摸進女宿躲床下！　半夜伸魔爪脫熟睡學妹褲

颱風南瑪都襲日雨量創紀錄　多地交通中斷已知2死87傷

快訊／墨西哥發生7.6極淺強震　2大地震紀念日同天！多國海嘯警戒

英女王隆重國葬最後告別　民眾哀傷中感念一生成就非凡

女王送葬儀式結束　伴夫婿菲利普親王長眠　王室私人葬禮不公開

快訊／台南運河驚傳女浮屍　消防人員打撈上岸

英女王國葬 「金球獎視后」黑衣現身！觀眾看轉播驚呆…出席原因曝

日帕奧「大魔王」勝利盃三度封王　遇兩次強震直呼：真的害怕

「天之嬌女」半夜遭亂槍打死！　聚餐完回家魂斷半路

ET專訪／生活經驗比柯文哲更豐富　黃珊珊自評1特質贏過前老闆

日夜搶修！剩台20線南橫公路梅山-向陽段　「拚今中午前搶通」

運動中心遇3級地震天花板崩塌！　柯佳嬿黑底白字「到底都誰蓋的」

坤達《玩很大》交棒儀式激動掩面！「日期藏洋蔥」：小鬼離職第1天

「小蠻牛」在世界第一沒壓力　談未來新三巨頭人選：一個是我

ET專訪／今天投票明天上工！陳、蔣還要磨2年　黃珊珊：我能無縫接軌

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

國際熱門新聞

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

工地挖出驚悚白骨　失蹤10年女大生慘遭裹屍

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

女王宮務大臣「折斷白杖」儀式首公開！　象徵時代結束

喬治小王子哭了　低頭偷擦眼淚

台駐英代表同等待遇弔唁女王　中國外交部：不齒

英國女王伴夫婿菲利普親王長眠

哈利送別女王「1動作不能做」　粉絲氣炸

這總統花13秒哀悼女王「2分鐘拉票」被罵爆

女大生偷拍60同學洗澡　釀8人自盡

3國中屁孩摸進女宿　半夜脫熟睡學妹褲

哈利獲准穿軍裝　「肩上1標誌」卻被拔

預期Fed大幅升息　美股收高197點

更多熱門

相關新聞

估100萬人聚集倫敦街頭　默默參與女王葬禮

估100萬人聚集倫敦街頭　默默參與女王葬禮

成千上萬民眾今天聚集在倫敦市街頭，透過大螢幕和廣播喇叭，神情肅穆地默默參與在西敏寺舉行的伊麗莎白二世女王葬禮，隨後並觀看她的靈柩穿過市區。

英女王隆重國葬最後告別　民眾哀傷中感念一生成就非凡

英女王隆重國葬最後告別　民眾哀傷中感念一生成就非凡

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

台駐英代表同等待遇弔唁女王　中國外交部：不齒

台駐英代表同等待遇弔唁女王　中國外交部：不齒

即／英國女王「國葬典禮」開始

即／英國女王「國葬典禮」開始

關鍵字：

英國女王伊莉莎白二世白杖宮務大臣Lord Andrew Parker

讀者迴響

熱門新聞

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

聯電高層「狂賣700張」　網嚇：更慘恐在後頭

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

台左輪860無人機擊殺俄軍反裝甲飛彈車　畫面曝

震央「一路往北」　前氣象局長：真的是老天鵝

工地挖出驚悚白骨　失蹤10年女大生慘遭裹屍

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

強震「猴子跳樹」降落！6秒畫面曝

明明很累還是「捨不得睡」！醫嘆：自找的　3行程解決

想捐百萬給小學被保全攔　他改捐隔壁中學

震不停　1圖看「全台36條活動斷層」

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

更多

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面