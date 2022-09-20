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颱風南瑪都襲日雨量創紀錄　多地交通中斷已知2死87傷

▲▼南瑪都襲日。（圖／路透）

▲南瑪都襲日。（圖／路透）

文／中央社東京19日綜合外電報導

颱風南瑪都今天為日本西部帶來狂風和創紀錄的雨量，已造成至少兩人死亡、多處地方交通中斷，包括豐田汽車在內的製造商被迫暫停工廠運作。

南瑪都是日本本季第14場颱風，也是多年來日本所遇到最大的風暴之一，昨晚在鹿兒島附近登陸，在肆虐九州後今天上午朝本州方向咆哮前進。

日本放送協會（NHK）電視畫面顯示，九州宮崎縣一條河流氾濫，淹沒田野和道路，河邊一棟房屋半懸在湍急的河流上，一處加油站的鐵皮屋頂被掀翻，一面倒塌的廣告牌從建築物頂部傾倒在街道上。

▲▼南瑪都襲日。（圖／路透）

▲大雨釀土石流災情。（圖／路透）

日本氣象廳（JMA）官員在記者會上表示：「我們必需對大雨、狂風、巨浪和風暴潮保持高度警惕。」

南瑪都在日本已造成至少兩人喪命。NHK稱，一名男子被發現死在淹沒於田野的車內，另一名男子則死於山崩。目前尚有一人失蹤，至少87人受傷。

NHK稱，今天早上約有34萬戶家庭停電，其中大部分在九州。九州鐵路公司宣布當地列車停駛，日本航空公司（JAL）和全日空（ANA）則取消大約800個航班。

日本氣象廳表示，風暴今天稍早沿海岸線移動，而後再次登陸本州西部的島根縣，並以時速35公里向東前進，料將第2次進入日本海，沿著本州北部海岸移動到明天，而後穿過陸地朝東北進入太平洋。

氣象廳說，接下來24小時內，日本中部的工業心臟地區，降雨量預計將達400毫米。豐田汽車等製造商表示，由於風暴，他們將暫停部分工廠的生產，但尚無工業遭受重大損害的報導。

首都東京間歇出現大雨，但企業運作大致正常，大部分學校今天則因國定假日「敬老日」而未上課。

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