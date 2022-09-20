　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女王送葬儀式結束　伴夫婿菲利普親王長眠　王室私人葬禮不公開

記者詹雅婷／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世國葬19日在西敏寺舉行，現場將約有2000名全球領袖政要、各國王室成員等人出席，舉國默哀2分鐘。國葬儀式結束後，女王靈柩運往溫莎堡，與父母、一生摯愛的丈夫菲利普親王相伴長眠於國王喬治六世紀念教堂。

00:05

在聖喬治教堂所舉行的女王送葬儀式結束，隨後進行王室的私人葬禮，由溫莎教長主持，女王將與她已故的丈夫愛丁堡公爵安葬，相關儀式不公開。

23:50

宮務大臣（Lord Chamberlain）帕克（Andrew David Parker）折斷一根女王的白色手杖，並將其放在女王的靈柩上，象徵伊莉莎白二世女王統治結束。

23:30 

女王下葬儀式開始，儀式由溫莎教長（Dean of Windsor）主持，陸續在最後的讚美詩中，帝國王冠、寶球及權杖將被取離靈柩上，靈柩接著放入皇家墓穴，女王的風笛手將演奏輓歌，坎特伯雷大主教朗誦祝福，吟唱《天佑國王》代表儀式結束。

▲▼女王靈柩抵達溫莎堡，從靈車裡移出，運往教堂舉行家祭儀式。（圖／達志影像／美聯社）

23:10

女王的靈柩以及遊行隊伍抵達溫莎堡，靈柩已移出靈車，由於靈柩有襯鉛相當沉重，須由8人扛起，隨後舉行家祭悼念，儀式不公開。

20:30
遊行隊伍抵達威靈頓拱門，護柩者會將靈柩從國家炮車上抬起，放入靈車。靈車將離開倫敦前往溫莎，遊行隊伍敬禮並演奏國歌。查爾斯三世、王后卡蜜拉及威廉、凱特等王室成員也將乘車前往溫莎。

▲▼ 女王靈柩抵達威靈頓拱門。（圖／路透）

20:08
女王靈柩最後一次經過白金漢宮，所有工作人員在建築外列隊送別。遊行隊伍正沿憲法山（Constitution Hill）前進，很快就會到達威靈頓拱門。

▲▼ 白金漢宮工作人員列隊向女王致意。（圖／路透）

19:23
女王國葬儀式已結束，稍早西敏寺與英國各地默哀2分鐘。女王靈柩已從西敏寺出發，由國王查爾斯帶領王室成員步行在女王靈柩後方，沿途經白金漢宮，接著抵達威靈頓拱門（Wellington Arch），全程約45分鐘。最終移往溫莎堡。

▲▼ 英國女王國葬19日舉行。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬儀式結束，靈柩繞行倫敦最後巡禮。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬儀式結束，靈柩繞行倫敦最後巡禮。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬結束，靈柩繞行倫敦市區最後巡禮。（圖／路透）

18:50
女王國葬儀式上，王室成員的位置就在女王靈柩前方。第一排為國王查爾斯、王后卡蜜拉、安妮公主與丈夫蒂莫西勞倫斯（Timothy Laurence）、安德魯王子、愛德華王子夫婦。威廉王儲則坐在相隔一個走道上的第一排，身旁是喬治王子。

國王身後那排，分別是哈利王子與夫人梅根、碧翠絲公主與丈夫愛德華多莫茨（Edoardo Mapelli Mozzi）、路易斯溫莎女爵（Lady Louise Windsor）與塞文子爵詹姆士（Viscount Severn）。

►女王國葬「哈利沒穿軍裝」　梅根緊跟靈柩！與丈夫坐在第2排

▼國王查爾斯、王后卡蜜拉、王儲威廉都在第一排，哈利梅根坐查爾斯後方。（圖／路透）

▲▼ 英國女王19日國葬，國王查爾斯、王后卡蜜拉、王儲威廉在第一排，哈利梅根坐查爾斯後方。（圖／路透）

▲▼ 英國女王19日國葬。（圖／路透）

18:06
隨著女王國葬儀式正式開始，王室成員跟隨在女王靈柩後方一同進入西敏寺，走過西敏寺中央走道。在女王靈柩後方，先是國王查爾斯與王后卡蜜拉，接著是安德魯王子與愛德華王子。依據外媒捕捉到的畫面，凱特、梅根站在一起，身旁是喬治王子（Prince George）和夏綠蒂公主（Princess Charlotte）。

►快訊／女王「國葬典禮」開始！靈柩抵西敏寺大廳

▼ 英國王室成員進入西敏寺。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬19日舉行。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬19日舉行。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬19日舉行。（圖／路透）

17:55
女王靈柩已抵達西敏寺西側大門，國葬儀式即將開始。

▲▼女王靈柩進入西敏寺。（圖／路透）

17:50
女王靈柩正從西敏廳運往西敏寺途中，由國王查爾斯三世帶隊下自西敏廳出發，穿越新宮院（New Palace Yard）與國會廣場（Parliament Square）。這趟過程估計約需8分鐘。

►快訊／女王靈柩出發！抬上炮車運往西敏寺　王室家族步行護送

17:39
查爾斯搭車自白金漢宮抵達西敏宮（Palace of Westminster），在人群歡呼聲中，他坐在汽車後座向民眾致意。

女王靈柩將於19日上午10時44分（台灣時間17時44分）將從西敏廳移往西敏寺（Westminster Abbey），國葬儀式將於當地時間19日上午11時（台灣時間下午6時）舉行。

▲▼查爾斯國王座車抵達西敏廳。（圖／路透）

▲查爾斯國王座車抵達西敏廳。（圖／路透）

17:31
加拿大總理杜魯道、紐西蘭總理阿爾登稍早已抵達西敏寺。稍早，美國總統拜登夫婦、南韓總統尹錫悅夫婦、法國總統馬克宏夫婦、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）等人均已進入會場。

▲▼ 女王國葬／拜登夫婦進場。（圖／路透）

▲ 拜登夫婦手牽手步入西敏寺。（圖／路透）

17:19
英國前首相強生夫婦、前首相梅伊（Theresa May）稍早已到場，一同進入西敏寺。

17:08
美國總統拜登及第一夫人吉兒乘專車抵達，手牽手步入西敏寺。

17:01
目前南韓總統尹錫悅夫婦、法國總統馬克宏夫婦、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）等人已抵達西敏寺。

16:53
富士新聞網報導，日本德仁天皇與雅子皇后稍早自下榻飯店出發，稍後將在切爾西皇家醫院轉搭巴士，與其他國家王室成員一同前往西敏寺。女王國葬結束後，女王靈柩將在移靈隊伍陪同下遊行前往惠靈頓拱門，接著出席由外交大臣主持的招待會，接著返回飯店。

16:40
倫敦市政廳稍早表示，自西敏寺至惠靈頓拱門所有觀看女王移靈隊伍的公共區域，均已爆滿。

15:18
西敏寺大門稍早已開啟，多名賓客已進入會場。部分世界領袖正前往集合地點，其中一處就在切爾西皇家醫院（Royal Hospital Chelsea）。英國警方已針對特定區域進行封鎖管制，女王靈柩將於當地上午10時52分（約台灣下午5時52分）運抵西敏寺，國葬將於當地上午11時（台灣晚間6時）開始。

BBC指出，出席女王國葬的2000名貴賓當中，約有500人是來自世界各地的領袖，包括美國總統拜登、日本德仁天皇等。華盛頓郵報指出，按照禮節，英國王室23名成員將會在西敏寺第一排就坐，後方才是拜登及其他約90名國家領袖。

▼ 身穿制服的英國士兵走進西敏寺。（圖／路透）。

▲▼ 身穿制服的英國士兵走進西敏寺。（圖／路透）

▲▼ 西敏寺（Westminster Abbey）已湧入許多賓客。（圖／路透）

▲▼ 英國女王國葬19日舉行，西敏寺目前已湧入多名賓客。（圖／路透）

13:32 瞻仰女王靈柩儀式結束
西敏廳的瞻仰女王靈柩儀式已正式結束，過去4天半的時間，有多國領袖政要與民眾來到靈柩前方致哀，有些人停下腳步、低下頭，有些人留下眼淚。就在當地清晨6時29分（台灣下午1時29分），上議院黑杖傳令官（Black Rod）朝女王靈柩一鞠躬後緩步離去，宣告瞻仰儀式結束。

►歷經109小時！瞻仰女王「逾40萬人徹夜排爆」　趕上最後一晚

▼上議院黑杖傳令官（左）朝女王靈柩一鞠躬之後，緩步離去。（圖／路透） 

▲▼ 英國女王靈柩瞻仰儀式結束。（圖／路透）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
很累還是「捨不得睡」！醫嘆：自找的　3行程解決主動失眠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英女王隆重國葬最後告別　民眾哀傷中感念一生成就非凡

女王送葬儀式結束　王室私人葬禮過程不公開

不斷更新／宮務大臣折斷女王手杖　象徵伊莉莎白二世統治結束

告別女王！法國巴黎地鐵出現「伊麗莎白二世站」　總理下令降半旗

梅根「真情淚崩」送女王最後一程　妝容哭花畫面曝光

女大生偷拍60名同學洗澡片　外流上網釀8人自盡！學生衝校園抗議

英國民眾搶送女王最後一程　「自備睡袋」躺大街徹夜卡位

台灣駐英代表「同等待遇」弔唁女王　中國外交部：令人不齒

美國航母雷根號將訪韓國！參加美韓聯合軍事演習　2018年以來首見

男偷拍埋伏70分鐘殘殺女同事！韓政府「不保護凶嫌」公開個資

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里超商倒塌人員全救出　樓倒折3層！驚悚空拍曝

台東「水溝氣爆」竄火舌！ 消防局：油槽不明原因外溢

英女王隆重國葬最後告別　民眾哀傷中感念一生成就非凡

女王送葬儀式結束　王室私人葬禮過程不公開

不斷更新／宮務大臣折斷女王手杖　象徵伊莉莎白二世統治結束

告別女王！法國巴黎地鐵出現「伊麗莎白二世站」　總理下令降半旗

梅根「真情淚崩」送女王最後一程　妝容哭花畫面曝光

女大生偷拍60名同學洗澡片　外流上網釀8人自盡！學生衝校園抗議

英國民眾搶送女王最後一程　「自備睡袋」躺大街徹夜卡位

台灣駐英代表「同等待遇」弔唁女王　中國外交部：令人不齒

美國航母雷根號將訪韓國！參加美韓聯合軍事演習　2018年以來首見

男偷拍埋伏70分鐘殘殺女同事！韓政府「不保護凶嫌」公開個資

「六十石山」掀讀音大戰！　鄉公所公布正確答案

英熊一哥碰強震！　蔣淯安：第一時間擔心女兒

要國光客運10萬元買斷影片　錄影男發文還原：車上有30條人命

媽媽傻眼「國中兒畢旅吃不飽」　曝4700元行程表：學校沒責任嗎

八德運動中心牆壁「一踢就破」！他揭腳型大洞照質疑：有點奇怪

烏軍渡河反攻頓巴斯　基輔稱又一核電廠遭攻擊

進擊的黑豹！　阿巴西赴美特訓就練這大絕招

英女王隆重國葬最後告別　民眾哀傷中感念一生成就非凡

基隆男不爽報案被擋門外防疫　駕代步車「撞爆派出所大門」下場曝

王冠閎拚10月世界盃聘體能訓練師　盼提升轉身爆發力

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

國際熱門新聞

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

工地挖出驚悚白骨　失蹤10年女大生慘遭裹屍

喬治小王子哭了　低頭偷擦眼淚

女王送葬儀式結束　王室私人葬禮過程不公開

哈利送別女王「1動作不能做」　粉絲氣炸

台駐英代表同等待遇弔唁女王　中國外交部：不齒

電梯突然升上7樓　受困女老師腰斬慘死

男跟騷殘殺女同事！韓公開凶嫌個資

女大生偷拍60同學洗澡　釀8人自盡

這總統花13秒哀悼女王「2分鐘拉票」被罵爆

哈利獲准穿軍裝　「肩上1標誌」卻被拔

女王國葬　哈利梅根坐在第2排

查爾斯護送女王靈柩　難掩悲傷「低頭拭淚」

哈利當不上攝政王　查爾斯傳將「整理門戶」

更多熱門

相關新聞

英女王隆重國葬最後告別　民眾哀傷中感念一生成就非凡

英女王隆重國葬最後告別　民眾哀傷中感念一生成就非凡

英國女王伊麗莎白二世國葬儀式今天舉行，數以萬計民眾在移靈沿途夾道致意，參與移靈行列的各軍種精銳盡出。英國民眾雖然哀傷，也有人慶幸女王在生命長流中完成許多有意義的成就，應可不帶遺憾離開這個世界。

英人送女王最後一程　備睡袋卡位

英人送女王最後一程　備睡袋卡位

台駐英代表同等待遇弔唁女王　中國外交部：不齒

台駐英代表同等待遇弔唁女王　中國外交部：不齒

哈利送別女王「1動作不能做」　粉絲氣炸

哈利送別女王「1動作不能做」　粉絲氣炸

回顧女王96年歲月　白金漢宮感人影片致敬

回顧女王96年歲月　白金漢宮感人影片致敬

關鍵字：

英國女王伊莉莎白二世國葬英國王室

讀者迴響

熱門新聞

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

聯電高層「狂賣700張」　網嚇：更慘恐在後頭

低溫剩19度！北台灣明低溫狂掉10℃

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

台南維冠一震就倒！建商：這3種類型房子最危險

明明很累還是「捨不得睡」！醫嘆：自找的　3行程解決

聯發科工程師偷吃女同事　她最終卻「賠上」一條命

工地挖出驚悚白骨　失蹤10年女大生慘遭裹屍

花東強震「猴子跳樹」降落！6秒畫面曝光網狂重播

想捐百萬給小學被保全攔　他改捐隔壁中學

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

喬治小王子哭了　低頭偷擦眼淚

新手奴養浪貓　3個月後仙氣炸棚

餘震突然停了！氣象局坦言：怪怪的

更多

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面