　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女大生偷拍60名同學洗澡片　外流上網釀8人自盡！學生衝校園抗議

女大生偷拍60名同學洗澡片　洩漏到網路釀8人自盡！大批學生衝校園抗議

▲印度昌加迪爾大學生衝進校園抗議。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

印度昌加迪爾大學近日發生誇張偷拍事件，一名女學生偷拍60多名女同學在宿舍洗澡的影片，並將其傳給一名年輕男子，隨後大量偷拍影片被上傳到網路，受害女性得知此事後向校方投訴，卻未獲得具體回應，隨後有8名女子選擇自殺，其中一人因此身亡。事件曝光後，大批憤怒的大學生聚集校園抗議，並包圍校長辦公室，高喊口號，然而警方卻表示他們並未收到任何死亡報告，呼籲大家不要散佈謠言。

根據印度新聞網站「OpIndia」報導，這起事件發生於旁遮普邦昌加迪爾大學，據稱該校一名女學生在宿舍偷拍60多名女學生洗澡的裸體影片後，將其洩漏給一名男子，男子隨後將影片上傳到網路；影片曝光後，8名女學生不堪受辱選擇輕生，據悉其中一名女子已經死亡。事件曝光後，大批憤怒學生聚集在校園高聲抗議，人潮包圍校長室並怒吼「我們為正義而戰」！

女大生偷拍60名同學洗澡片　洩漏到網路釀8人自盡！大批學生衝校園抗議

▲印度昌加迪爾大學MBA女學生（左）偷胎宿舍60多名女學生洗澡影片，並洩漏給男子（右）。（圖／翻攝自推特）

不過警方迄今仍否認任何有關死亡的訊息，強調案件仍在調查、蒐集證據中，呼籲大家不要散佈謠言，目前也已經將偷拍女學生逮捕歸案，據悉她是該校MBA一年級學生。

然而抗議活動於週六晚間發生時，校方報警並讓警方進入校園以暴力驅散學生，處理方式引發爭議。事後該校校長於個人推特寫道「我謙遜要求昌迪加爾大學的所有學生保持冷靜，沒有一個有罪的人可以赦免，這是一個非常敏感的事情，關係到我們姊妹和女兒的尊嚴。我們所有人包括媒體都非常謹慎，這也是對我們這個社會的考驗」。

延伸閱讀
避免撞名…夫妻給兒取名「李不尚書」：小名鐵蛋　網全看傻
秦昊被拍餐桌上握手妙齡女　伊能靜到場氣勢輾壓全場
嫁台18年…新住民遭婆家欺負不忍了　拿刀追喊「不好過大家都別過」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
很累還是「捨不得睡」！醫嘆：自找的　3行程解決主動失眠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／女王送葬儀式結束　王室私人葬禮過程不公開

不斷更新／宮務大臣折斷女王手杖　象徵伊莉莎白二世統治結束

告別女王！法國巴黎地鐵出現「伊麗莎白二世站」　總理下令降半旗

梅根「真情淚崩」送女王最後一程　妝容哭花畫面曝光

女大生偷拍60名同學洗澡片　外流上網釀8人自盡！學生衝校園抗議

英國民眾搶送女王最後一程　「自備睡袋」躺大街徹夜卡位

台灣駐英代表「同等待遇」弔唁女王　中國外交部：令人不齒

美國航母雷根號將訪韓國！參加美韓聯合軍事演習　2018年以來首見

男偷拍埋伏70分鐘殘殺女同事！韓政府「不保護凶嫌」公開個資

哈利參加女王國葬「1動作不被允許」　粉絲氣炸開轟

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里超商倒塌人員全救出　樓倒折3層！驚悚空拍曝

學者預測下個強震可能在這地方　「人口集中」應投入更多準備

不斷更新／女王送葬儀式結束　王室私人葬禮過程不公開

不斷更新／宮務大臣折斷女王手杖　象徵伊莉莎白二世統治結束

告別女王！法國巴黎地鐵出現「伊麗莎白二世站」　總理下令降半旗

梅根「真情淚崩」送女王最後一程　妝容哭花畫面曝光

女大生偷拍60名同學洗澡片　外流上網釀8人自盡！學生衝校園抗議

英國民眾搶送女王最後一程　「自備睡袋」躺大街徹夜卡位

台灣駐英代表「同等待遇」弔唁女王　中國外交部：令人不齒

美國航母雷根號將訪韓國！參加美韓聯合軍事演習　2018年以來首見

男偷拍埋伏70分鐘殘殺女同事！韓政府「不保護凶嫌」公開個資

哈利參加女王國葬「1動作不被允許」　粉絲氣炸開轟

不斷更新／女王送葬儀式結束　王室私人葬禮過程不公開

《獵人》最新單行本11／4發售...衝上推特趨勢　網興奮：終於等到了

「一句話就回頭」最念舊星座Top 3！冠軍一遇到挫折就開始懷念從前

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

相關新聞

秦昊被拍與女子握手聊天！伊能靜現身後掌控全場

秦昊被拍與女子握手聊天！伊能靜現身後掌控全場

秦昊與伊能靜的感情穩定，曾多次一起上實境節目的兩人，被外界認為結婚許久但依舊甜蜜，不過近日秦昊和一名女性朋友聚餐，意外被拍到牽手的畫面，聊天過程更是十分開心，不過伊能靜隨後到場，場面整個被她鎮住，秦昊也再沒有和對方牽手的舉動出現了。

電梯突然升上7樓　受困女老師腰斬慘死

電梯突然升上7樓　受困女老師腰斬慘死

柯朋宇慘遭《狼人殺》狂粉騷擾！

柯朋宇慘遭《狼人殺》狂粉騷擾！

胖弟蛻變《原子少年》男神！

胖弟蛻變《原子少年》男神！

露營深夜遇「胖虎唱歌」！她溝通被嗆：回家睡覺

露營深夜遇「胖虎唱歌」！她溝通被嗆：回家睡覺

關鍵字：

周刊王印度

讀者迴響

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面