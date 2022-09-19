梅根「真情淚崩」送女王最後一程　妝容哭花畫面曝光

▲梅根在國葬儀式結束後，移動前往溫莎堡。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世國葬儀式結束後，靈柩運往溫莎堡，與父母、一生摯愛的丈夫菲利普親王相伴長眠於國王喬治六世紀念教堂，王室成員也一路相伴前往溫莎堡，過程中就被媒體捕捉到梅根在送走女王最後一程時，真情流露淚崩，連妝容都哭花了。

▲梅根在女王靈柩送上靈車時，真情流露妝容都哭花。（圖／達志影像／美聯社）







▲梅根妝容哭花。（圖／路透）



根據《太陽報》報導，當梅根看著女王的靈柩送上靈車時，薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）站在威靈頓拱門前，嘴唇顫抖然後開始哭泣，甚至無法壓抑情緒，連妝容都哭花，隨後就見到她與哈利王子2人互相安慰。

▲梅根在女王靈柩送上靈車時，真情流露妝容都哭花。（圖／達志影像／美聯社）



按照禮節，英國王室23名成員將在西敏寺第一排就坐，後方才是拜登及其他約90名國家領袖。

而根據現場直播畫面，第一排為國王查爾斯、王后卡蜜拉、安妮公主與丈夫蒂莫西勞倫斯（Timothy Laurence）、安德魯王子、愛德華王子夫婦。威廉王儲坐在相隔一個走道上的第一排，身旁是喬治王子。

國王身後那排有哈利王子與夫人梅根、碧翠絲公主與丈夫愛德華多莫茨（Edoardo Mapelli Mozzi）、路易斯溫莎女爵（Lady Louise Windsor）與塞文子爵詹姆士（Viscount Severn）。

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