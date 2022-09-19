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美國航母雷根號將訪韓國！參加美韓聯合軍事演習　2018年以來首見

▲▼美國雷根號航母。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國雷根號航母。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國和韓國官員今天指出，美國航空母艦雷根號本週將訪問韓國，相隔約4年來首度參加美韓聯合軍事演習，兩個同盟尋求部署美國核能力「戰略資產」以嚇阻北韓。

路透社報導，韓國海軍在聲明中指出，雷根號（USS Ronald Reagan）23日將抵達韓國南部釜山巿的海軍基地。

聲明稱：「透過聯合演習，兩國海軍計劃加強軍事整備，展現韓國－美國同盟致力朝鮮半島和平穩定的堅定決心。」

北韓曾經譴責美軍部署和聯合軍演，認為那是對戰爭進行預演，也是華府和首爾敵意政策的證據。

這是自從2018年以來美國航空母艦首度訪韓。當年因為致力從外交上與北韓接觸，美韓縮減諸多聯合軍事活動。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情又進一步限制演習活動，直到韓國總統尹錫悅今年恢復諸多聯合演習和其他軍力展示，對北韓發出警告。在之前的談判未能說服平壤結束核武和飛彈計畫後，北韓今年稍早進行的飛彈試射次數創下紀錄。

觀察家認為平壤似乎也準備恢復自從2017年以來首見的核試爆。

雷根號4月曾經部署在韓國和日本之間海域，為2017年以來首見。雷根號當時參加與日本間的聯合軍演。雷根號及其打擊群這次將和韓軍進行演訓。

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