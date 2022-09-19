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狠男跟騷偷拍女同事　埋伏70分鐘殘忍殺人！韓政府「不保護凶嫌」公開個資

狠男跟騷偷拍女同事　埋伏70分鐘殘忍殺人！韓政府「不保護凶嫌」公開個資

▲跟騷偷拍慣犯全周煥埋伏在女廁殺死前同事，其身分與照片被警方公布。（翻攝自@wnewskr推特）

圖文／鏡週刊

南韓首爾地鐵新堂站14日發生一起跟蹤騷擾殺人案，1名28歲女性站務員A某在巡邏時，慘遭31歲前同事全周煥尾隨，當她進入女廁時遭埋伏許久的全男持刀砍殺身亡。A某過去長期遭全男透過文字、跟蹤、偷拍騷擾，因此憤而提告，孰料因此讓全男不滿故策畫起該謀殺案；事後，警方依更重的「報復性謀殺罪」指控全男，並公布全男的照片與資訊。

狠男跟騷偷拍女同事　埋伏70分鐘殘忍殺人！韓政府「不保護凶嫌」公開個資

▲全周煥因犯罪性質惡劣且有再犯可能，被南韓警方公開身分與照片。（翻攝自韓聯社 YouTube）

綜合《韓聯社》《朝鮮日報》報導，首爾市警察廳19日下午召開個人個資披露審查委員會，最終決定公布地鐵新堂站謀殺案凶嫌身分及照片，為31歲的全周煥（전주환，音譯）。

委員會解釋公布全周煥的原因，全男事先計劃在公共場所殘忍殺害過去的同事，其犯罪性質嚴重、殘忍且證據確鑿，預防犯罪和再犯風險等公共利益後，決定公布凶嫌個資。

狠男跟騷偷拍女同事　埋伏70分鐘殘忍殺人！韓政府「不保護凶嫌」公開個資

▲不少人自主前往新堂站悼念受害者。（翻攝自@wnewskr推特）

事發於首爾地鐵2號線新堂站14日晚間9時許，28歲站務員A某進入女廁巡邏時，遭埋伏70分鐘的全周煥持刀狠心殺害，倒臥在血泊中的A某忍著劇痛按鈴求救，最終緊急送醫但仍宣告不治，而全男則是現場被緊急逮捕。

全周煥落網後，警方最初依《刑法》指控他犯有謀殺罪，不過隨著調查發現是一起有預謀的計畫性犯罪，因此改依《從重處罰特定犯罪法》指控他犯有「報復性謀殺」，倘若全男被定罪，將會至少判處10年有期徒刑。

狠男跟騷偷拍女同事　埋伏70分鐘殘忍殺人！韓政府「不保護凶嫌」公開個資

▲新堂站謀殺案再次引發南韓討論是否為「厭女」，女性家族部長金賢淑（김현숙，音譯）認為，這並非一起厭惡女性的犯罪。（翻攝自@wnewskr推特）

據《韓聯社》報導，警方調查，A某與全男於2018年同期進入首爾交通公社，不過雙方工作地點並不同，自2019年11月起至2021年10月，全男透過手機簡訊、通訊軟體訊息頻發出騷擾文字訊息，還以偷拍作為威脅，由於是《跟騷法》實施前，A某提告全男違反《情報通信網法》，警方依A某意願警告全男。

孰料，全男無視警告，威脅A某要散布非法偷拍的影片，因此於2021年10月8日因涉嫌《性暴力處罰法》逮捕，檢警隔日聲請拘留，但法院認為全男的居住地點明確、且無逃亡串證之虞，因此駁回檢方聲押。孰料，全男依然故我、死性不改仍被發現多次跟蹤A某，今年1月再被追加違反《跟騷法》起訴，一審結果原定於15日宣布，結果憾事卻在前一天發生。

狠男跟騷偷拍女同事　埋伏70分鐘殘忍殺人！韓政府「不保護凶嫌」公開個資

▲新堂站謀殺案後，女性喊話「給我不被謀殺的工作權」，希望能保護員工可以安全的巡邏。（翻攝自@wnewskr推特）

警方指出，被公司勒令停職的全周煥仍保有公司內部網路使用權，本月3日進入地鐵6號線龜山站辦公室，透過內部網路查看A某的工作訊息，14日案發當日於繒山站再次確認A某的工作訊息，最後前往新堂站女廁埋伏達70分鐘，直至約於晚間8時56分等到巡邏的A某，最終持刀狠心殺害A某。事後，面對記者詢問犯罪理由、是否要跟受害人及其家屬道歉？全周煥僅吐出「我真的很抱歉」。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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