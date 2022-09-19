烏克蘭挖出「生殖器被割斷」遺體　議員悲憤：俄羅斯混蛋該付代價

▲隨著伊久姆亂葬崗開挖，越來越多死狀悽慘的遺體被發掘。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭日前收復伊久姆（Izyum）後，又在當地發現與布查（Bucha）類似的亂葬崗，開挖之後發現死狀相當悽慘殘忍，其中包括一具被雙手反綁、生殖器被割斷的遺體。烏克蘭國會議員索夫桑（Inna Sovsun）對此悲憤表示，俄羅斯混蛋應該付出代價。

The horrors of the #Kharkiv region are gnawing away.

Another corpse was found in a mass grave near #Izyum. Before he was killed, his hands were tied and his genitals were cut off.

Russian bastards have to pay for it!#IzyumMassacre pic.twitter.com/dHzKPNTNtG — Inna Sovsun (@InnaSovsun) September 19, 2022

索夫桑在推特發文表示，哈爾科夫地區的恐怖正在逐漸消失，在伊久姆附近的一個萬人坑中，發現了另一具遺體，在他被殺之前，雙手被綁起來，生殖器被切斷，「俄羅斯混蛋必須為此付出代價！」

另一位議員瓦西連科（Lesia Vasylenko）在推特上表示，今天挖出的生殖器被切斷、雙手被綁遺體，俄羅斯有病、下達命令和執行命令的人「根本有病」。

#Izyum: body of man with genitals cut off and hands tied exhumed today. Sick. #Russia is sick. Both those who give orders and who execute them. — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) September 18, 2022

瓦西連科另一則推文還說，妻子要求丈夫帶回戰利品和他殺死的人的頭顱，「對，所以這個女人想要一個人頭，來自一個被殺的人，然後放在她家」，這是俄羅斯與納粹的相似之處，而且非常噁心。

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