哈利參加女王國葬「1動作不被允許」　粉絲氣炸開轟

▲哈利為女王送行卻被無法行禮致敬。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世19日國葬儀式全球關注，但卻有王室粉絲發現，當女王靈柩被運進國葬地點西敏寺（Westminster Abbey）時，哈利王子不被允許向女王行禮致敬。

每日星報報導，剛滿38歲的哈利王子在女王國葬這天，身穿晨禮服現身，並在儀式開始之後，與夫人梅根坐在國王查爾斯身後的第二排。但就在女王靈柩運進西敏寺時，哈利王子的粉絲突然發現，當身旁穿上軍裝的查爾斯、安妮公主、王儲威廉舉手敬禮時，哈利卻不被允許向女王敬禮，雙手只能放在身側。

▲哈利已經卸下王室高級成員職務，因此未穿軍裝。（圖／路透）

這一幕讓許多網友感到不滿，許多人說，「哈利王子在阿富汗服役過2次，但卻不能向他的祖母敬禮，也不能穿軍裝」、「這絕對是瘋了吧」。

報導指出，王室成員在參加閱兵或葬禮等相關活動穿軍裝是一種傳統，但由於哈利已經卸下王室高級成員職務，因此他未穿軍裝，而是身穿晨禮服出席。

▼女王國葬在西敏寺進行期間，國王查爾斯、王后卡蜜拉、王儲威廉在第一排，哈利梅根坐查爾斯後方。（圖／路透）

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