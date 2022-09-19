西敏寺外「民眾痛哭」流淚道別！全英國默哀2分鐘　女王國葬禮成

▲ 場外民眾難過落淚。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，19日在西敏寺舉行約1小時的國葬典禮，演奏輓歌過後全英國默哀2分鐘，現場氣氛莊嚴哀戚，場外許多特地出門送別女王的民眾也難忍悲痛情緒，一面觀看大螢幕一面留下淚水。而女王靈柩現已抬上國家炮車，在王室成員步行護送下前往威靈頓拱門。

▲▼ 民眾上街向女王告別，忍不住難過落淚。（圖／路透）

女王國葬於當地19日上午11時開始（台灣傍晚6時），近1小時的儀式後，4名皇家騎兵號手奏起輓歌《最後崗位》（The Last Post），接著全英國進入2分鐘的默哀，現場一片靜默。默哀結束後，西敏寺會眾為新國王演唱國歌《天佑國王》，女王的風笛手演奏最後的輓歌《Sleep, dearie, sleep》後典禮宣告結束。

而在西敏寺外，許多民眾從英國各地趕來倫敦，只為送女王最後一程，儀式中可見場外許多人一面觀看大螢幕，一面舉起手機記錄這個歷史性的時刻，不少人難過流下眼淚，和身邊親友相擁痛哭。

▲▼ 民眾默默送女王最後一程。（圖／路透）

女王靈柩現已離開西敏寺，在查爾斯等王室成員步行跟隨下，遊行隊伍正繞行倫敦市區，在民眾夾道致意之中前往威靈頓拱門，當地下午1時（台灣晚間8時）抵達後將改由靈車運往溫莎的聖喬治教堂。女王將在那裡下葬皇家墓穴，長眠於父母及夫婿菲立普親王身旁。

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