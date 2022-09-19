日11歲女童體驗兒童卡丁車　「錯踩油門」衝出跑道　撞死2歲童

記者王佩翊／編譯

日本適逢三連休假期，雖然遇到颱風南瑪都侵襲，但有部分民眾仍維持原訂的出遊行程。北海道一間旅館也特地舉辦了兒童卡丁車體驗活動，然而一名11歲女童卻在駕駛過程中，誤將油門踩成煞車，瞬間爆衝出車道，直接撞上在一旁觀賽的2歲男童。男童身受重傷，當場失去意識，送院搶救後仍於隔日身亡。

根據《富士新聞網》報導，北海道森町一間旅館為了吸引遊客，特地在停車場舉辦兒童卡丁車體驗活動。然而18日卻傳出有一名參加體驗的11歲女童，在駕駛卡丁車的過程中發生衝撞意外。該名女童駕駛著卡丁車繞了一圈，沒想到卻在要返回終點前，突然失控衝出車道，撞上在一旁觀賽的2歲男童吉田成那。

該項兒童卡丁車體驗活動的籌辦人員表示，當時女童原本應該要踩下煞車減速，但是卻一直踩著油門不放，意外發生當時的車速恐超過（時速）40公里。

被撞的男童吉田成那身受重傷，當場失去意識，隨後被緊急送到醫院接受治療，然而仍在19日上午9時不治身亡。活動籌辦人員19日出面謝罪，而警方也將持續調查意外發生當時的安全管理是否適當，並釐清事發過程。

活動籌辦人員聲稱，當時工作人員在終點引導肇事的11歲女童返回終點，但是沒想到卡丁車卻沒有減速，直接衝出車道，撞上一旁的觀眾。除了死亡的2歲男童外，還有另外一名4歲男童遭到波及，受到輕傷。

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