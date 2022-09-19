LIVE／英女王國葬！　全球領袖齊聚西敏寺

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世國葬將在當地時間19日上午11時（台灣時間下午6時）於西敏寺舉行，來自世界各地約500名領袖，包括美國總統拜登、日本德仁天皇都將出席。儀式結束後，國王查爾斯三世將帶領王室成員，步行在女王靈柩後方，將女王送往威靈頓拱門，再由靈車運至溫莎城堡，舉行王室私人葬禮。

▲英國女王伊莉莎白二世的國葬典禮在西敏寺內舉行。（圖／路透）



女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的靈柩於19日上午10時44分（台灣時間17時44分）將從西敏廳移往西敏寺（Westminster Abbey），國葬儀式將於當地時間19日上午11時（台灣時間下午6時）舉行。

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出席女王國葬的2000名貴賓當中，約有500人是來自世界各地的領袖、元首、王室成員或政要 ，包括美國總統拜登、日本德仁天皇等。華盛頓郵報指出，按照禮節，英國王室23名成員將會在西敏寺第一排就坐，後方才是拜登及其他約90名國家領袖。

▲▼英國女王國葬路徑圖。（圖／ETtoday製作）



國葬儀式最後5分鐘，現場會演奏輓歌「最後崗位」（The Last Post），全英國將默哀兩分鐘。國葬結束後，國王查爾斯三世（King Charles III）將帶領王室成員，步行在女王靈柩後方，將女王送至威靈頓拱門（Wellington Arch），全程約45分鐘。

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女王靈柩抵達威靈頓拱門後，將轉由靈車送往40公里外的溫莎城堡，並在聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉辦王室私人葬禮，女王伊莉莎白二世將與丈夫菲利普親王一起葬在喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）的私人墓園。